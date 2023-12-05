Губернатор Андрей Чибис поручил ввести для участников СВО и членов их семей новые меры соцподдержки

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил ввести для участников СВО и членов их семей дополнительные меры социальной поддержки. Об этом глава региона заявил вчера в ходе заседания оперативного совещания в правительстве области.

Губернатор отметил, что данная тема обсуждалась с военнослужащими в рамках празднования Дня морской пехоты, Дня 200-й бригады и юбилея 279-го корабельного авиаполка.

«Прошу ввести меру поддержки для ребят, которые стали инвалидами в результате участия в СВО, – компенсацию проезда в лечебные учреждения, в том числе оплату такси. Понятно, что ребятам требуется то одна консультация, то вторая, а это поездки – нам нужно сделать их максимально удобными», – сказал Андрей Чибис, открывая совещание.

Медицинского обслуживания касается и ещё одна мера поддержки.

«Для всех участников специальной военной операции необходимо открыть кабинеты медицинского сопровождения в лечебных учреждениях региона, там, где это требуется, в первую очередь, в областных медучреждениях, потому что ребята часто приезжают сюда для дополнительных консультаций», – подчеркнул губернатор.

Ответственным ведомствам поручено оперативно подготовить постановления и запустить меры поддержки в работу уже с января 2024 года.

Кроме того, губернатор поручил рассмотреть возможность открытия в Печенгском округе и Алакуртти пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ», а своему заместителю Владимиру Евменькову совместно с региональным Минтрансом и администрациями муниципалитетов разработать дополнительные маршруты на выходные и новогодние праздники.

«Ещё раз обращаю внимание, что семьи участников СВО являются приоритетной группой, в том числе для посещения новогодних мероприятий и губернаторских ёлок. Эта работа, как и в прошлом году, должна быть чётко организована, чтобы не было никаких сбоев. Вопрос дополнительных маршрутов прошу взять на контроль и в течение недели доложить, с каких дат и какие маршруты будут запущены», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона обратил внимание глав муниципальных образований на организацию установки пандусов в домах, где проживают участники СВО, которые были ранены в ходе спецоперации и получили инвалидность.

«Это должно быть сделано в приоритетном порядке. Мы жёстко будем за этим следить. Тем муниципалитетам, которым нужно помочь финансово, мы поможем. Прошу взять в работу и лично контролировать. Нужно чётко понимать, чем семьи живут. У нас эта работа ведётся, но необходимо, чтобы внимание к этой категории граждан не снижалось», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru