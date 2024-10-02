Губернатор Андрей Чибис посетил Апатитский филиал МАУ, а также спортивные учреждения и объекты благоустройства в Апатитах

В рамках рабочей поездки в Апатиты губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел социальные объекты, которые созданы или модернизированы в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В числе первых глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Атлет» на улице Победы. Так, на объекте завершён капитальный ремонт зала бокса. Многофункциональное пространство оснащено современным оборудованием, также в помещении установлены два ринга, есть комфортные душевые и раздевалки для посетителей комплекса. Фасад здания украшает мурал, выполненный художниками Александром Дёмкиным из Рязани и Андреем Калугиным из Махачкалы. На мурале изображена семья лыжников на прогулке. Кроме того, на территории «Атлета» проводятся работы по благоустройству.

Торжественное открытие зала бокса состоялось в марте текущего года. Проект реализован при поддержке администрации города Апатиты и компании «ФосАгро».

В рамках соглашения между городской администрацией и АО «СЗФК» в 2024 году планируется завершить работы по благоустройству территории возле стадиона «Олимп» на улице Фестивальной. Губернатор Андрей Чибис посетил данный объект, на территории которого установлено новое освещение, обустроена парковка, оборудованы пешеходные дорожки, а также уложен асфальт. Кроме этого, на объекте завершены работы по ремонту ограждения стадиона и заменено покрытие беговых дорожек. В работе находится «Аллея спортивной славы», которая включает установку малой архитектурной формы «Гонка Звезд» и информационных стендов с подсветкой.

В 2022 году на базе спортивной школы состоялось открытие общественного пространства «СОПКИ.СПОРТ» в рамках стратегического плана «На Севере – жить». В 2023 году в целях поощрения города Апатиты как победителя конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» пространство «СОПКИ.СПОРТ» адаптировали для маломобильных групп населения.

В рамках рабочего визита в Апатиты губернатор Андрей Чибис также посетил филиал Мурманского арктического университета, который создавался для решения кадровых проблем на крупнейших предприятиях горной и энергетической отраслей региона, а также для подготовки научных кадров. Ключевым научно-образовательным партнёром филиала МАУ в Апатитах на протяжении многих лет остаётся Кольский научный центр РАН.

За последнее время в филиале созданы и активно функционируют три современных лаборатории. Среди них – лаборатория «БЕЛАЗ», которая предназначена для обучения студентов специальностям «Горное дело» и «Горные машины и оборудование». Лаборатория оснащена современным оборудованием, учебными стендами, программным обеспечением, VR-технологиями и наглядным материалом, при помощи которого можно проводить более 100 лабораторных работ по изучению таких дисциплин, как «Гидромеханика», «Гидравлика», «Электрические машины» и т.д.

В рамках развития сотрудничества между АО «СЗФК» и Мурманским арктическим университетом на базе филиала учебного заведения в декабре 2023 года состоялось открытие учебной лаборатории технической минералогии. В новой лаборатории студентам доступно современное оборудование: микроскопы, ноутбуки, геологическая карта, стеллажи с минералами и стенды с образцами керна из геологоразведочных скважин. Находясь в учебном классе, ребята смогут решать производственные кейсы и изучать особенности различных месторождений.

В сентябре 2024 года в рамках реализации комплексной программы взаимодействия Кировского филиала АО «Апатит» и филиала МАУ в городе Апатиты «Кадры для ФосАгро» состоялось открытие учебной лаборатории обогащения полезных ископаемых и студенческого кафе, а в январе – спортивного и актового залов. Оснащение лаборатории позволяет проводить более 30 различных видов лабораторных работ и освоить полный цикл получения товарного продукта, например, апатитового концентрата.

Напомним, летом 2024 года компания «ФосАгро» совместно с правительством Мурманской области приступили к реализации нового этапа программы модернизации инфраструктуры филиала МАУ в городе Апатиты. В его рамках в вузе откроются 12 новых лабораторий, которые будут оснащены самым современным оборудованием, построено новое общежитие, а также уникальный в масштабах страны подземный учебный полигон на базе Расвумчоррского рудника Кировского филиала АО «Апатит».

В течение ближайших трёх лет компания «ФосАгро» направит в развитие филиала вуза около 3 млрд рублей.

«В Апатитах активно развивается спортивная инфраструктура, которая имеет важное значение для местных жителей, а также ведутся работы по благоустройству, как и в других муниципалитетах Мурманской области. Однако особо внимание необходимо уделить Апатитскому филиалу МАУ. Партнёрство Мурманского арктического университета, регионального правительства и ключевых работодателей – это правильный подход, который приносит отличные результаты. В Апатитском филиале МАУ преобразовано несколько лабораторий при помощи наших партнёров. На заседании Наблюдательного совета МАУ под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова мы обсуждали масштабную модернизацию филиала университета в Апатитах. Здесь учатся ребята на профессии, которые особо востребованы в Кировско-Апатитской агломерации. Важно, чтобы студенты получали качественное образование в современной среде. Именно поэтому мы также будет работать над созданием кампуса мирового уровня. Апатитский филиал МАУ за последние годы очень преобразился. За это отдельное спасибо сильному и опытному руководителю филиала, а также нашим промышленным партнёрам», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона Андрей Чибис ответил на вопросы местных жителей в Апатитском городском дворце культуры, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/