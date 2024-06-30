Губернатор Андрей Чибис посетил Кольский транспортный колледж

28 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил учебный корпус и мастерские Кольского транспортного колледжа. В колледже готовят специалистов по нескольким направлениям, связанным с ремонтом и обслуживанием автомобилей, подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Глава региона осмотрел практический корпус, где расположены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, в том числе специализированный центр по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и мастерскую «Кузовной ремонт», которая в 2024 году вошла в реестр современных мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Производственные лаборатории колледжа оборудованы по стандартам, что позволяет проводить там региональные этапы чемпионатов профессионального мастерства, таких как «Абилимпикс» и «Профессионалы», в которых обучающиеся колледжа ежегодно становятся победителями и призёрами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за последние время в колледже отремонтированы старый учебный корпус, три этажа нового учебного корпуса, практический корпус, один этаж в общежитии, введена в эксплуатацию мастерская по кузовному ремонту, закуплено основное оборудование для мастерской по окраске автомобилей, сделан капитальный ремонт спортивного зала, где отремонтировали системы отопления и освещения, заменили напольное покрытие, покрасили стены. На ремонт спортзала из областного бюджета было выделено 7,5 млн рублей.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что модернизация инфраструктуры организаций СПО остаётся одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru