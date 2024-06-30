Жаркий июль, или На какие товары и услуги вырастут цены в середине летаНаш пёстрый мир: ученики кенийской школы высаживают бамбук около свалки, а на дне у побережья курорта Акаба открыт подводный музей военной техники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.06.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис посетил Кольский транспортный колледж

28 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил учебный корпус и мастерские Кольского транспортного колледжа. В колледже готовят специалистов по нескольким направлениям, связанным с ремонтом и обслуживанием автомобилей, подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Глава региона осмотрел практический корпус, где расположены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, в том числе специализированный центр по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и мастерскую «Кузовной ремонт», которая в 2024 году вошла в реестр современных мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Производственные лаборатории колледжа оборудованы по стандартам, что позволяет проводить там региональные этапы чемпионатов профессионального мастерства, таких как «Абилимпикс» и «Профессионалы», в которых обучающиеся колледжа ежегодно становятся победителями и призёрами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за последние время в колледже отремонтированы старый учебный корпус, три этажа нового учебного корпуса, практический корпус, один этаж в общежитии, введена в эксплуатацию мастерская по кузовному ремонту, закуплено основное оборудование для мастерской по окраске автомобилей, сделан капитальный ремонт спортивного зала, где отремонтировали системы отопления и освещения, заменили напольное покрытие, покрасили стены. На ремонт спортзала из областного бюджета было выделено 7,5 млн рублей. 

Губернатор Андрей Чибис отметил, что модернизация инфраструктуры организаций СПО остаётся одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал о новых правилах оплаты сверхурочной работы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:55«Медленное ТВ-Камин».00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30«Генетика жизни». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в строительстве в 2024 году-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,43 рубля, доллар вырос на 78 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика