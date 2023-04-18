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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 09:30

Губернатор Андрей Чибис посетил модернизированное краболовное судно «Мурман-2» компании «Антей Север»

Современный краболов пополнил северный промысловый флот: вчера губернатору Мурманской области Андрею Чибису представили модернизированное судно «Мурман-2», которое уже в этом месяце отправится на промысел в Баренцево море. Презентацию провёл генеральный директор компании «Антей Север» Юрий Бакаляр. 

Компания «Антей Север» – резидент Арктической зоны РФ. Особый преференцильный режим позволяет инвестировать в развитие Мурманской области и создавать новые рабочие места. 

«Мы рады такому партнёру. «Антей» - резидент с 2020 года, и мы видим, что преференции дают плоды. Очередное судно трансформировано из судна обеспечения в современное судно для добычи краба, здесь отличное оборудование. Компания за время своей работы в Мурманской области создала 600 новых рабочих мест и уже уплатила 1,8 млрд рублей налогов в бюджет региона. У нас масштабные совместные планы по модернизации и созданию современного производства береговой переработки на территории рыбного порта. Это в том числе рабочие места для ребят, которых мы обучаем в колледже им. И.И. Месяцева, в МГТУ, конкурентная зарплата, а также свежая продукция», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что на новых судах будут проходить практику студенты колледжей и вузов региона. 

«Мы договорились с коллегами, что они активно будут шефствовать над нашим ММРК  им. И.И. Месяцева, брать ребят на практику и мотивировать дальше идти в профессию. Колледжу требуется техническое перевооружение. Сегодня мы увидели, как управляется это судно, какое замечательное оборудование здесь. Нужно, чтобы в колледжах ребят учили работать на таком оборудовании, на современных судах. Классика очень важна, но и современную технику нужно осваивать. И мы вместе постепенно все сделаем, чтобы колледж соответствовал запросам компаний, работающих в северном бассейне, готовил нужных специалистов», – прокомментировал Андрей Чибис. 

Общая длина краболова достигает 57,7 метра, ширина — 14 метра, скорость полного хода 12,5 узлов, общий объём двух рефрижераторных трюмов — 670 куб. метров. Кроме того, «Мурман-2» обладает превосходными мореходными качествами: установленные винторулевые колонки и подруливающие устройства повышают маневренность и управляемость судна при любых погодных условиях. Главное преимущество судна – современная фабрика по производству варено-мороженой продукции мощностью до 30 тонн в сутки.

«Современное автоматическое оборудование по разделке краба снижает временные затраты на обработку сырца и минимизирует труд моряков, это позволяет существенно увеличить выпуск суточной продукции. Фабрика судна «Мурман-2» оборудована специализированными камерами воздушной заморозки тоннельного типа. Эти технологии позволяют сохранить питательные вещества: белок, витамины и незаменимые жирные кислоты», – рассказал генеральный директор «Антей Север» Юрий Бакаляр.

На краболове предусмотрены комфортные условия для работы и отдыха экипажа: двух- и трёхместные каюты, современное оборудование, просторные рабочие места. Здесь так же предусмотрены дополнительные каюты для курсантов морских вузов и ссузов, которые будут проходить практику на судне.

В рамках программы инвестквот по заказу ГК «Антей» в Приморском крае строится ещё 8 современных краболовов, которые будут работать, в том числе, в Баренцевом море, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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