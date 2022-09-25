Губернатор Андрей Чибис посетил новую экспозицию в музее Полярного: она рассказывает о военной истории и становлении военно-морских сил на Севере

В историко-краеведческом музее Полярного открылась выставка, посвященная военной истории и становлению военно-морских сил на Севере. Церемония прошла в рамках торжественных мероприятий ко Дню города.

Обновленную экспозицию «Военный Полярный», созданную при поддержке Фонда президентских грантов и регионального министерства культуры, посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Полярнинцы живут в городе с великой историей. Важно, чтобы она передавалась из поколения в поколение. С момента основания города здесь живут сильнейшие люди. Слабый человек не выживет, ничего не сделает и не построит. Экспозиция, которая создана - завораживает. И с точки зрения информативной, и по качеству организации, технического исполнения. Ты попадёшь в среду, глубокое погружение. Особая часть - все, что касается Северного флота. От момента создания, до развития Кольской флотилии, которая сейчас решает важные задачи по всему мировому океану. Выставка рассказывает историю горожан, тех, кто тут служил, строил Кольское Заполярье, благодаря подвигам которых в Великую Отечественную наша страна свободна. И сегодня ваши отцы продолжают это дело в океане и на суше в рамках СВО. Это важно понимать и чувствовать, когда погружаешься в экспозицию. Огромное спасибо коллективу за искреннюю и трепетную работу. Низкий поклон всем, кто хранит нашу историю», - сказал глава региона.

Полярный – один из старейших городов Кольского полуострова. За более чем вековую историю город стал участником многих исторических событий. В годы Первой мировой войны в Александровске-на-Мурмане базировались корабли Флотилии Северного Ледовитого океана, выполняя задачи по обеспечению безопасного судоходства в Баренцевом и Белом морях. Во время Великой Отечественной войны Полярный встал на защиту северных морских рубежей нашей страны. От причалов Екатерининской гавани уходили в бой катера, корабли и подводные лодки, здесь формировались части морской пехоты, защищавшие не только сухопутные границы на полуостровах Рыбачий и Средний, но и Сталинград. Огромный вклад в поддержание сил флота в боевой готовности внесли полярнинские судоремонтники. Хирурги военно-морского госпиталя проводили уникальные операции, возвращая к жизни бойцов. В послевоенное время Полярный был и остаётся местом базирования надводных и подводных сил Северного флота.

«123 года - серьёзный возраст для города. И этот прекрасный музей наглядно рассказывает всю его историю и историю Кольской флотилии. Музейное дело - важная составляющая в вопросах сохранения памяти. Новая экспозиция отражает, в том числе, то, как жил город и флот в годы Великой Отечественной войны. Теперь здесь также будет храниться и Меч Победы. Спасибо за вашу работу», - отметил контр-адмирал Олег Шастов, командующий Краснознаменной Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициаторами проекта стали музей и общественная организация «Союз ветеранов 4 эскадры подводных лодок Северного флота», его руководитель - Анастасия Князева, заместитель директора музея. В реализации участвовали коллективы Драматического театра Северного флота, историки и краеведы, учителя школы №1 им. Погодина, руководство и сотрудники Полярнинского военно-морского госпиталя, участники поискового движения Мурманской области, администрация ЗАТО Александровск.

«У нас очень современная, мультимедийная и интерактивная экспозиция. Здесь можно потрогать корабельные механизмы, увидеть видеохронику, услышать голоса известных людей, например, запись стихотворения Константина Симонова «Жди меня» в его исполнении. У нас есть и уникальные экспонаты, например, форма моряка союзного конвоя, который жил в Полярном некоторое время в годы войны. Конечно, это делает музей интересным для детей, подростков и молодёжи», - отметила директор музея Валентина Коськина.

Фото: https://gov-murman.ru