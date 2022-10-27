В школах Мурманской области внедряется единая комплексная система безопасностиВ АО «ММТП» пришёл на работу первый выпускник транспортно-логистического класса, точнее - выпускница
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.10.22 10:15

Губернатор Андрей Чибис посетил первый ЦОД в Арктической зоне России, открывшийся в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске состоялось открытие первого Центра обработки данных в Арктической зоне России. Инфраструктурный проект реализован компанией «Ростелеком» в рамках соглашения с правительством Мурманской области. Арктический ЦОД посетил губернатор Андрей Чибис. 

«Год назад мы заключили соглашение. В кратчайшие сроки ЦОД был построен. Первый заказчик – правительство. Сегодня здесь хранятся и анализируются данные систем безопасности, которые работают в Мурманской области. Это развернутая система видеонаблюдения во дворах, на объектах. В ближайшее время в систему будут включены общегородские камеры, и она позволит замечать опасные предметы и ситуации, находить правонарушителей. ЦОД поможет улучшить безопасность наших людей уже сегодня, – подчеркнул Андрей Чибис и отметил, что появившаяся инфраструктура создает прочную основу для высоких темпов цифрового развития Мурманской области. – Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны. Повышается инвестиционная привлекательность региона: потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур».  

Директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов отметил, что клиентами арктического ЦОД станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки или места в стойках и размещать в них собственное оборудование, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которых хранятся данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.   

«В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объем используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость размещения информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данных. Построенный объект соответствует всем высоким стандартам качества и надежности, мы гарантируем их как безусловный лидер рынка услуг дата-центров в России», – отметил на открытии Александр Логинов. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Арктический центр обработки данных «Ростелекома» оснащён современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии.  

Ёмкость регионального дата-центра составляет 20 стоек. В случае увеличения потребностей проектом предусмотрено быстрое расширение мощностей ЦОД.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Для начинающих предпринимателей и самозанятых: ФОРМАП – правильный формат для развития бизнесаГубернаторский грант – отличный способ начать своё делоЦентр кластерного развития: лишних знаний не бывает
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)15:00«Момент». Документальный фильм, серия 2 (6+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на репчатый лук, свежую белокочанную капусту и гречневую крупу радует северян-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно поднимаются, курс рубля растёт к доллару-PRO Энергетику (18+)Первую синхронизацию на одной из турбин ветропарка «Кольская ВЭС» провёл сегодня губернатор Андрей Чибис-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии обсудили меры поддержки семей военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика