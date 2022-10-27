Губернатор Андрей Чибис посетил первый ЦОД в Арктической зоне России, открывшийся в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске состоялось открытие первого Центра обработки данных в Арктической зоне России. Инфраструктурный проект реализован компанией «Ростелеком» в рамках соглашения с правительством Мурманской области. Арктический ЦОД посетил губернатор Андрей Чибис.

«Год назад мы заключили соглашение. В кратчайшие сроки ЦОД был построен. Первый заказчик – правительство. Сегодня здесь хранятся и анализируются данные систем безопасности, которые работают в Мурманской области. Это развернутая система видеонаблюдения во дворах, на объектах. В ближайшее время в систему будут включены общегородские камеры, и она позволит замечать опасные предметы и ситуации, находить правонарушителей. ЦОД поможет улучшить безопасность наших людей уже сегодня, – подчеркнул Андрей Чибис и отметил, что появившаяся инфраструктура создает прочную основу для высоких темпов цифрового развития Мурманской области. – Уверен, что появление ЦОД в Кольском Заполярье станет одним из важных драйверов развития всей арктической зоны страны. Повышается инвестиционная привлекательность региона: потребность в надежном хранении и удобном доступе к массивам информации есть и у коммерческих, и у государственных структур».

Директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов отметил, что клиентами арктического ЦОД станут как органы власти региона, так и представители бизнеса. Заказчики смогут арендовать стойки или места в стойках и размещать в них собственное оборудование, пользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными услугами и актуальными цифровыми сервисами. Перенос мощностей в единое пространство поможет централизовать и оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а также повысит надежность ее работы. Первыми в новом дата-центре заработали серверы, на которых хранятся данные с камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«В условиях активной цифровизации неуклонно увеличивается объем используемых данных, требования к скорости и качеству их обработки также растут. И здесь важное значение приобретает географическая близость размещения информации к конечному пользователю, которую и обеспечивает новый центр обработки данных. Построенный объект соответствует всем высоким стандартам качества и надежности, мы гарантируем их как безусловный лидер рынка услуг дата-центров в России», – отметил на открытии Александр Логинов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Арктический центр обработки данных «Ростелекома» оснащён современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии.

Ёмкость регионального дата-центра составляет 20 стоек. В случае увеличения потребностей проектом предусмотрено быстрое расширение мощностей ЦОД.

Фото: https://gov-murman.ru