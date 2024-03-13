Губернатор Андрей Чибис посетил промплощадки Ковдорского ГОКа

В рамках визита в Ковдор губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев посетили месторождение апатит-штаффелитовых руд и комплекс по переработке данных руд – источника минерального сырья для производства апатитового концентрата.

Ковдорский ГОК входит в состав Минерально-химической компании «ЕвроХим». О работе комплекса по переработке апатит-штаффелитовых руд – приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области, развитии карьера АШР и перспективах комбината рассказали исполнительный директор Валерий Кулецкий и технический директор предприятия Алексей Данилкин.

Апатит-штаффелитовую руду добывают открытым способом. По оценкам компании, запасы месторождения составляют более 25 млн тонн. Ежегодно здесь добывают до 5 млн тонн руды, из которой производится апатитовый и железорудный концентрат.

Комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд начал свою работу в феврале 2015 года, и производит в год 100 тысяч тонн железорудного концентрата и порядка 600 тысяч тонн апатитового концентрата.

Отметим, на сегодняшний день Ковдорский ГОК является вторым по величине производителем апатитового концентрата в России и единственным в мире производителем бадделеитового концентрата, который используется при создании огнеупорных материалов.

Глава региона подчеркнул, что в течение 5 лет проводилась комплексная работа по модернизации Ковдорского ГОКа.

«Соглашение с инвестициями более чем на 100 млрд рублей, которое было заключено в непростое для страны время, продлит работу комбината минимум до 2047 года. Четверть этой суммы уже вложена в модернизацию», – отметил Андрей Чибис, подчеркнув, что добыча полезных ископаемых с их последующей обработкой составляет основу экономики нашего региона, так как Кольское Заполярье обладает богатым природно-ресурсным потенциалом.

Министерство информационной политики Мурманской области, «ЕвроХим» – один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Его предприятия производят в основном азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. «ЕвроХим» – вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений.

Фото: https://gov-murman.ru