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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 13:00

Губернатор Андрей Чибис посетил промышленные, образовательные и культурные объекты Армении

В ходе рабочей поездки в Республику Армения 25 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил производство компании «Модус Гранум». Одно из направлений — экспорт рыбных кормов.

«В Мурманской области активно развивается аквакультура. На территории региона расположено около ста тысяч озёр и порядка 20 крупных водохранилищ. Все это создаёт благоприятные условия для развития. Объем выращивания товарной рыбы на предприятиях уже на протяжении ряда лет обновляет рекордный уровень. Мы заинтересованы в том, чтобы на наших производствах использовались корма только высокого качества. Недавно мы обсудили с вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном, что поставка такой продукции — одно из возможных направлений сотрудничества между Мурманской областью и республикой», — отметил глава региона.

Завод производит широкий ассортимент полностью экструдированных кормов для ценных пород рыб, возможна разработка лечебно-профилактических, по индивидуальной рецептуре с учетом условий содержания, температуры воды, технологии кормления и многих других факторов.

Также Андрей Чибис провёл встречу с представителями бизнеса Армении.

Среди представленных предпринимательских сообществом проектов — система защиты товаров от подделки; производство реабилитационного и вспомогательного оборудования для людей с ограниченными возможностями; образовательная платформа в сфере здравоохранения.

«У Мурманской области богатый опыт по взаимодействую с иностранными партнёрами. Убеждаюсь, что и с Арменией у нас есть множество путей для совместного развития в самых разных сферах. Уверен, что это принесет пользу и жителям Мурманской области, и республики», — заключил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, делегация Мурманской области под руководством Андрея Чибиса посетила Учебно-исследовательский центр города Дилижана Центрального Банка Республики Армения. Здесь в соответствии с международными стандартами проходят региональные и международные конференции в сфере экономики и финансов, а также образовательные мероприятия для переподготовки сотрудников.

Кроме того, команда регионального правительства посетила Международную школу UWC Рубена Варданяна. В основе образовательного процесса — творчество, активный образ жизни и взаимодействие с различными сообществами. В программе такие дисциплины, как искусство, плотницкое дело, программирование, робототехника, изучение языков, в том числе русского, а также различные виды спорта.

Помимо этого, делегация Мурманской области посетила монастырь Севанаванк. Это один из самых известных исторических и культурных памятников в Армении.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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