Губернатор Андрей Чибис посетил ряд социальных объектов в Алакуртти

14 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Алакуртти Кандалакшского района. В рамках поездки губернатор открыл в посёлке новый детский сад.

Также губернатор побывал в детском саду №27. Недавно в учреждении сделан косметический ремонт помещений, установлено новое оборудование для пищеблока. Также в рамках проекта «Арктическая школа» на территории оборудована спортивная площадка с травмобезопасным покрытием со спортивно-игровым оборудованием, где юные северяне могут заниматься мини-футболом, баскетболом и волейболом.

Ещё один объект – школа №3. Там в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Арктическая школа» в 2021 году обновлен актовый зал, в 2022 году капитально отремонтирована теплица. Теперь дети в любое время года могут выращивать для школьного стола овощи, зелень и фрукты – виноград и авокадо. Кроме того, в теплице растёт цветочная рассада для пришкольного участка.

Также Андрей Чибис осмотрел алакурттинскую амбулаторию, где в 2022 году на средства резервного фонда Мурманской области сделан ремонт кровли и капитальный ремонт помещения педиатрического отделения стационара.

«Очевидно, что Алакуртти меняется. Программа реновации ЗАТО позволила отремонтировать дороги, дворы, установить детские площадки. Что немаловажно, преобразуются школьные и детсадовские пространства. Сегодня мы открыли ещё один детский сад – новый, качественный и современный. Также в этом году в рамках реновации ЗАТО начнём строительство дома культуры. Отрадно, что и бизнес активно включаются в благоустройство посёлка. Благодаря субсидии на развитие туристической инфраструктуры один из предпринимателей реконструирует заброшенный двухэтажный деревянный дом – в скором времени там появится современный отель. Сами жители отмечают, что изменения есть, и они положительные. При поддержке командования Северного флота эту работу будем продолжать», – сказал губернатор.

«Все изменения, которые мы сейчас видим, – это результат совместной работы. Задача армии и, в том числе, Северного флота – обеспечить поддержание военной боеспособности наших частей и подразделений. Благодаря поддержке правительства Мурманской области удаётся оперативно решать социальные вопросы семей наших военнослужащих. Это очень важно для наших воинов», – отметил Александр Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках поездки глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев почтили память защитников Родины, погибших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войны, и возложили цветы на воинском захоронении. Полная реконструкция воинского захоронения произведена в 2022 году за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Здесь обустроены газоны, установлены бортовые камни, установлена и облицована гранитными плитами железобетонная стенка, установлен информационный стенд, установлены фонари и конструкции Вечного огня.

Фото: https://gov-murman.ru