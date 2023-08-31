Губернатор Андрей Чибис посетил с рабочей поездкой Кольский район

Андрей Чибис осмотрел образовательные и медицинские учреждения, а также объекты спортивной инфраструктуры и благоустройства Кольского района.

Так, в Ура-Губе глава региона осмотрел школу. Здесь созданы две «Точки роста». Для помещений закупили новую мебель и оборудование для занятий. Теперь школьники смогут углублено изучать естественные и точные науки. В рамках проекта «Арктическая школа» обустроена зона для отдыха ребят с настольными играми и другими развлечениями, а также эко-кафе. Кроме того, у учреждения появился новый школьный автобус.

Помимо этого, в рамках программы «На Севере — твой проект» благоустраивается общественная территория. Выполнены земляные работы для устройства основания площадки, произведены установка ограждения, освещения, обустройство дорожек. Также в рамках программы идет ремонт подъездов в доме №40 по ул. Рыбацкая.

По плану «На Севере — жить» выполняются ремонтные работы дороги по ул. Набережная, завершился ремонт улично-дорожной сети в районе дома №13 по ул. Полярная.

«В центре внимания — малые населенные пункты. Важно, чтобы не только в областном центре и крупных городах были изменения. Необходимо, чтобы их ощущали и люди в поселках. В Кольском районе в рамках плана «На Севере — жить» модернизируются школы, медучреждения, созданы «СОПКИ.СПОРТ», благоустраиваются территории и детские площадки, ремонтируются дороги», — отметил глава региона.

В Кильдинстрое губернатор осмотрел амбулаторию. В прошлом году здесь закончили капитальный ремонт. Проведены работы по ремонту фасада, замене оконных и дверных блоков, устройству отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, электроосвещения, вентиляции; крылец с устройством входа для маломобильных групп населения; внутренней отделке помещений; установке лифта; благоустройству прилегающей территории. Губернатор подчеркнул, что преображение учреждения отмечают жители района.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис осмотрел Кильдинскую школу. Здесь создан класс «Точка роста», а в рамках программы «Арктическая школа» открылось космическое кафе «Планета-51».

В рамках плана «На Севере — жить» отремонтирована дворовая территория по ул. Набережная, 3, 5 и 7. Выполнены работы по установке бортовых камней, металлических пешеходных ограждений, устройству покрытия тротуарной плитки, асфальтирование.

Фото: https://gov-murman.ru