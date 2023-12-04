Губернатор Андрей Чибис посетил спортивный колледж и осмотрел новые объекты на Ленинградской набережной в Мончегорске

2 декабря глава региона в рамках рабочей поездки в Мончегорск посетил «Северный колледж физической культуры и спорта» и Ленинградскую набережную, где в этом году установлен освещённый хоккейный корт.

Губернатор осмотрел помещения спортивного колледжа и пообщался со студентами.

В этом году в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета, был сделан ремонт помещений четвертого этажа здания общежития спортколледжа. Там были заменены окна, покрашены потолки и стены, заменено напольное покрытие, выключатели и розетки в комнатах, а также в коридоре. Кроме того, отремонтированы душевые и умывальные комнаты, две кухни и комнаты отдыха.

Благоустройство Ленинградской набережной выполнено в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы проводились с 2020 года в несколько этапов. Новое место отдыха пользуется популярностью у мончегорцев всех возрастов.

В 2023 году там реализован проект «0 километр» при поддержке фонда целевого капитала поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Фонд «Кольский». В рамках проекта установлен освещённый хоккейный корт, оборудована автостоянка для посетителей корта и Ленинградской набережной. Зимой там можно кататься на коньках, играть в дворовый хоккей, а летом – в пляжный волейбол, футбол. Также на территории корта планируют установить уличное звуковое оборудование.

Кроме того, в этом году на Ленинградской набережной установлен современный остановочный комплекс, который оборудован информационным светодиодным 4-строчным табло, кнопкой вызова «112», системой видеонаблюдения, скамейкой из древесно-полимерного композита с подогревом и информационным стендом. Комплекс был установлен благодаря поддержке АО «Кольская ГМК». Всего в городе в этом году было установлено шесть таких павильонов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках визита губернатор Мурманской области Андрей Чибис также оценил готовность к эксплуатации Дворца спорта «СК Гольфстрим».

«Благодаря совместной работе правительства области и нашего партнёра – компании «Норникель» – город металлургов преображается. Жители видят эти изменения и положительно их оценивают», – отметил Андрей Чибис в завершение поездки.

Фото: https://gov-murman.ru