Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.23 10:15

Губернатор Андрей Чибис посетил спортивный колледж и осмотрел новые объекты на Ленинградской набережной в Мончегорске

2 декабря глава региона в рамках рабочей поездки в Мончегорск посетил «Северный колледж физической культуры и спорта» и Ленинградскую набережную, где в этом году установлен освещённый хоккейный корт.

Губернатор осмотрел помещения спортивного колледжа и пообщался со студентами.

В этом году в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета, был сделан ремонт помещений четвертого этажа здания общежития спортколледжа. Там были заменены окна, покрашены потолки и стены, заменено напольное покрытие, выключатели и розетки в комнатах, а также в коридоре. Кроме того, отремонтированы душевые и умывальные комнаты, две кухни и комнаты отдыха.

Благоустройство Ленинградской набережной выполнено в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы проводились с 2020 года в несколько этапов. Новое место отдыха пользуется популярностью у мончегорцев всех возрастов.

В 2023 году там реализован проект «0 километр» при поддержке фонда целевого капитала поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Фонд «Кольский». В рамках проекта установлен освещённый хоккейный корт, оборудована автостоянка для посетителей корта и Ленинградской набережной. Зимой там можно кататься на коньках, играть в дворовый хоккей, а летом – в пляжный волейбол, футбол. Также на территории корта планируют установить уличное звуковое оборудование.

Кроме того, в этом году на Ленинградской набережной установлен современный остановочный комплекс, который оборудован информационным светодиодным 4-строчным табло, кнопкой вызова «112», системой видеонаблюдения, скамейкой из древесно-полимерного композита с подогревом и информационным стендом. Комплекс был установлен благодаря поддержке АО «Кольская ГМК». Всего в городе в этом году было установлено шесть таких павильонов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках визита губернатор Мурманской области Андрей Чибис также оценил готовность к эксплуатации Дворца спорта «СК Гольфстрим».

«Благодаря совместной работе правительства области и нашего партнёра – компании «Норникель» – город металлургов преображается. Жители видят эти изменения и положительно их оценивают», – отметил Андрей Чибис в завершение поездки.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Большие деньги». Художественный сериал, 9 серия (16+)13:50Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, рубль снижается к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в ноябре выработала 1 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика