Губернатор Андрей Чибис посетил в Октябрьском округе города Мурманска социальные объекты, созданные или модернизированные в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

29 августа глава региона совершил рабочий выезд в Октябрьский округ города Мурманска и посетил социальные объекты, которые преобразились в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В Мурманске по адресу улица Софьи Перовской, 39 открылся новый молодёжный центр гражданских инициатив – молодежное пространство «СОПКИ». Губернатор Андрей Чибис торжественно открыл новое пространство и пообщался с юными представителями мурманской молодёжи. Помещение оформлено в единой стилистике кластера «СОПКИ» – здесь установлено современное оборудование для досуга, творчества и образования. Напомним, создание точек притяжения «СОПКИ» для молодежного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Такие площадки позволяют усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодежных инициатив.

Далее глава региона посетил мурманскую гимназию №5, где в рамках проекта «Арктическая школа» выполнен ремонт кабинета информатики. Кроме того, в 2022 году в школе заменили окна по программе «Тёплое окно», а в текущем году – провели работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

Следующим пунктом посещения стала гимназия №8. По проекту «Арктическая школа» в 2021 году в школе выполнен ремонт обеденного зала, в 2022 году – ремонт кабинета биологии. Кроме того, в школе также была произведена замена всех оконных блоков, выполнены работы по ремонту фасада здания, крыльца главного входа и запасных выходов, отмостки здания. Также рабочими установлена архитектурно-художественная подсветка фасада гимназии. В 2024 году созданы новые места дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» президентского нацпроекта «Образование». С нового учебного года появятся новые места по туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение поездки губернатор Андрей Чибис оценил ход строительства многоквартирного 9-этажного дома по улице Полярные Зори. Жилой дом, строительство которого также ведётся в рамках регионального плана «На Севере – жить», предназначен для расселения граждан из аварийного жилого фонда. В настоящее время завершены работы по устройству парапета на кровле здания, в полном объеме возведен «каркас» дома, ведутся работы по возведению внутренних и наружных стен. Подрядчик выполняет работы по благоустройству территории, а также производит монтаж инженерных сетей в подвальном помещении.

Также глава региона провёл встречу с жителями Октябрьского округа города Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/