Губернатор Андрей Чибис посетил в Полярном социальные объекты, созданные или модернизированные в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО

8 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в ЗАТО Александровск. В рамках выезда глава региона осмотрел в Полярном социальные объекты, которые преобразились в рамках стратегического плана «На Севере – жить», а также по программе реновации ЗАТО и военных гарнизонов.

В прошлом году в рамках регионального плана «На Севере – жить» в Полярном завершились работы по благоустройству одного из знаковых мест города воинской славы – площади Двух Капитанов. Работы велись в два этапа. В 2023 году площадь дополнили детским игровым комплексом и спортивной площадкой, а также скамейками-качелями и уличной сценой. Кроме того, на площади завершена реконструкция памятного самолёта на постаменте. Также на главной площади в Полярном установили памятник героям книги Вениамина Каверина «Два капитана».

Далее губернатор оценил ход работ по установке универсальной спортивной площадки по адресу: улица Лунина, 10. Новая территория для занятий физической культурой появится в Полярном по инициативе жителей, набравшей наибольшее количество голосов по губернаторской программе «На Севере – твой проект». Территория площадки заасфальтирована, прокрыта травмобезопасным покрытием. Здесь нанесена разметка поля для мини футбола и баскетбола, установлены освещение и система видеонаблюдения. Техническая готовность спортивного объекта составляет порядка 70%.

Следующим объектом посещения стал Городской историко-краеведческий музей. В 2023 году в рамках президентского нацпроекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить» за счёт средств областного бюджета в музей было закуплено фондовое и выставочное оборудование. В рамках реновации ЗАТО в 2024 году в городском музее планируется устройство дренажной системы, ремонт фасада, цоколя, отмостки, также на фасаде будет установлена подсветка. Внутри помещения рабочие установят вентиляцию и камеры видеонаблюдения, проведут ремонт лекционного зала, санузлов и лестничных пролётов.

Затем Андрей Чибис посетил территорию будущего общественного пространства «Парк Полярный» по улице Душенова, который появится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и стратегического плана «На Севере – жить». Проект – победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На территории будущего парка уже сформирована волейбольная площадка, а также футбольное поле и беговые дорожки.

В рамках проекта «Арктическая школа» по направлению «Уникум. Малыш» в детском саду №13 «Ромашка» создана образовательная среда. В дошкольном учреждении оборудованы зоны интеллектуального, творческого и речевого развития. Здесь будут проводиться занятия по ранней профориентации маленьких северян. Участие в гранте «Арктическая школа» позволило расширить работу студии интеллектуального развития «Территория успеха».

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году также проводятся работы по благоустройству Площади Победы. В настоящее время ведутся работы по подготовке основания под тротуарную брусчатку, укладка бортового камня по периметру «Аллеи славы участникам СВО», также рабочие прокладывают систему видеонаблюдения. Кроме того, на Площади Победы запланирована установка уличной сцены для проведения массовых мероприятий.

В конце 2023 года на базе центральной детской библиотеки в рамках плана «На Севере – жить» открылось многофункциональное пространство для северян с детьми и будущих родителей «СОПКИ.СЕМЬЯ». Разные зоны оснащены современным оборудованием для проведения игровых программ, тематическими книгами, развивающими и настольными играми. В 2024 году сеть общественных пространств в Полярном пополнят «СОПКИ.СПОРТ» на базе детско-юношеской спортивной школы. Работы на объекте находятся на завершающей стадии – открытие пространства запланировано на август текущего года.

Также в районе жилых домов №№25-26 по улице Красный Горн в рамках стратегического плана «На Севере – жить» появились новые детские площадки. В 2023 году в рамках плана реновации ЗАТО выполнены работы по утеплению фасадов жилых домов №№1 и 9 также по улице Красный Горн.

В Полярном в четырёх образовательных организациях открыты первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Единой площадкой объединяющий все 4 стал центр движения первых открывшийся на на базе Центра дополнительного образования в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам рабочего объезда Андрей Чибис отметил, что преобразования коснулись многих сфер жизни в Полярном. При этом динамика изменений продолжит оставаться позитивной, потому что новые объекты, пространства и точки притяжения пользуются большим спросом среди местных жителей.

«Военные гарнизоны являются нашим приоритетом. Здесь служат наши защитники, многие из них находятся на полях СВО, другие – в дальних походах. Мы проявляем особенное внимание к тому, как они здесь живут. Поэтому мы реализуем стратегический план «На Севере – жить» и программу реновации ЗАТО. Благодаря поддержке Президента России с точки зрения финансового обеспечения у нас появилось больше возможностей. Здесь отремонтированы детские площадки, дворовые территории, прокладываются новые дороги, приведены в порядок фасады жилых домов по новым технологиям. Появление пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» буквально перезагрузило городскую библиотеку. Облик города меняется. План работы на ближайшие три года определён, ресурсы на него есть. Да, Полярный требует серьёзных инвестиций. Однако местные жители отмечают позитивную динамику, которая будет наращивать темпы», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/