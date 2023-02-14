В России хищений денег с банковских счетов стало меньше, но сумма денег, похищенных кибермошенниками, стала большеВ Мурманской области положительная динамика браков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.02.23 17:30

Губернатор Андрей Чибис посетил военнослужащих Мурманской области, которые принимают участие в специальной военной операции

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с военнослужащими Мурманской области, которые принимают участие в специальной военной операции: командованием и бойцами 61-й и 80-й бригад. 

Глава региона передал им 12 тонн дополнительной помощи: спецтехнику, средства связи, генераторы, вещевое обмундирование, предметы личной гигиены, товары повседневного назначения, медицинские аптечки.  

Также Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, в рамках которого воинам Мурманской области было вручено более 40 государственных наград: медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». 

«Я выражаю позицию всех жителей Мурманской области: вы – настоящие герои. И это не метафора, для того чтобы поддержать вас. Это действительно то, что мы сегодня все вместе ощущаем. Вся страна – руководство и жители знают, что бойцы 200-й, 61-й и 80-й бригад ведут себя героически и мужественно. Вы сегодня пишете очень важную страницу истории нашей страны. Какая страна будет в будущем – зависит от вас. Огромное спасибо за то, что вы делаете, и за то, как вы это делаете. Вы абсолютно достойны воинов-победителей, которые отстояли нашу страну в Великую Отечественную войну. Низкий вам поклон. С наступающим Днём защитника Отечества. Мы все ждём вас домой с победой», – сказал губернатор. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, это не первый выезд главы региона к северянам, которые принимают участие в специальной военной операции. Летом 2022 года он встречался с военнослужащими 200-й бригады в ЛДНР. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:00«Староверов против - 2». Специальный репортаж (16+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Ночные ласточки». Художественный сериал, 6 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Российские работодатели стали на 95% чаще обещать премии будущим сотрудникам, в Мурманской области рост на 64%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 66 копеек, доллар подрос на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика