Губернатор Андрей Чибис посетил военнослужащих Мурманской области, которые принимают участие в специальной военной операции

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с военнослужащими Мурманской области, которые принимают участие в специальной военной операции: командованием и бойцами 61-й и 80-й бригад.

Глава региона передал им 12 тонн дополнительной помощи: спецтехнику, средства связи, генераторы, вещевое обмундирование, предметы личной гигиены, товары повседневного назначения, медицинские аптечки.

Также Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, в рамках которого воинам Мурманской области было вручено более 40 государственных наград: медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Я выражаю позицию всех жителей Мурманской области: вы – настоящие герои. И это не метафора, для того чтобы поддержать вас. Это действительно то, что мы сегодня все вместе ощущаем. Вся страна – руководство и жители знают, что бойцы 200-й, 61-й и 80-й бригад ведут себя героически и мужественно. Вы сегодня пишете очень важную страницу истории нашей страны. Какая страна будет в будущем – зависит от вас. Огромное спасибо за то, что вы делаете, и за то, как вы это делаете. Вы абсолютно достойны воинов-победителей, которые отстояли нашу страну в Великую Отечественную войну. Низкий вам поклон. С наступающим Днём защитника Отечества. Мы все ждём вас домой с победой», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, это не первый выезд главы региона к северянам, которые принимают участие в специальной военной операции. Летом 2022 года он встречался с военнослужащими 200-й бригады в ЛДНР.

Фото: https://gov-murman.ru