Губернатор Андрей Чибис после встречи с жителями ЗАТО г. Заозерск поручил сделать участок дороги до губы Большая Лопаткина

Участок дороги до губы Большая Лопаткина будет отремонтирован в этом году. Такое решение было озвучено сегодня губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на оперативном совещании.

«Хочу вернуться к теме встречи с жителями в Заозерске. Тогда один из жителей поднял вопрос о ремонте дороги на Лопатку. Принято решение сделать этот участок в этом году, источник финансирования найден. Прошу региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства и главу администрации ЗАТО город Заозерск Алексея Пеньшина оперативно взять вопрос в работу», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее глава региона проинспектировал ряд объектов в муниципалитете, а также провёл встречу с жителями.

Фото: https://gov-murman.ru