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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис повысил до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт для выполнения задач СВО

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис объявил о повышении до 400 тысяч рублей выплаты жителям Мурманской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины.

«Единовременная выплата установлена в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление уже подписано мной и вступает в силу с сегодняшнего дня», – сообщил глава региона.

Единовременная материальная помощь в размере 400 тысяч рублей установлена для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и иных граждан, которые заключили в период с 23 сентября по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, единовременная материальная помощь производится ГОКУ «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска» за счёт средств областного бюджета на основании списков пунктов отбора на военную службу по контракту.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания, подчеркнул, что в регионе сейчас действует 33 вида поддержки участников СВО и их семей, и этот список постоянно расширяется:

– Сегодня для всех органов власти первостепенная задача – оказать помощь нашим защитникам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. На ближайшем заседании областной Думы депутаты рассмотрят законопроект, который предоставляет право получать двухразовое бесплатное питание в образовательных организациях детям военнослужащих и сотрудников пограничных органов ФСБ РФ, дислоцирующимся на территории нашего региона, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Кроме этого, той же категории граждан предложено компенсировать из областного бюджета родительскую плату за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады. Это малая часть того, чем мы можем помочь нашим ребятам. Северяне продолжают отправлять гуманитарную помощь мирному населению в новые республики и Курскую область, оборудование и вещевое имущество военнослужащим. Думаю, поддержку земляков наши бойцы чувствуют, и это придаёт им сил и уверенности в скорой победе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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