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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 11:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил финалистов регионального этапа Российской студенческой весны

В Мурманске состоялся гала-концерт регионального этапа Российской студенческой весны – масштабного фестиваля студенческого творчества. Участников и финалистов поздравили глава Мурманской области Андрей Чибис, сенатор РФ от региона Татьяна Сахарова и вице-губернатор Юрий Фомин.

«Я очень рад, что ещё одно мощное молодёжное движение набирает обороты у нас в области. Что студвесна к нам вернулась, что мои коллеги и жюри видят на этой сцене таких ярких, интересных, креативных, живых, эмоциональных, настоящих мальчишек и девчонок, за которыми большое будущее. Я очень рад за вас и за нас, за наш регион. Я желаю вам всем успешно выступить на гала-концерте, а победителям – в финале Российской студенческой весны», – сказал Андрей Чибис.

Отборочный тур всероссийского фестиваля прошел в Мурманской области впервые с 2005 года, его организовали по поручению губернатора комитет молодёжной политики и региональная дирекция конкурса.

«На одной из встреч студентами был поднят вопрос, почему в Мурманской области не проходит студвесна. В других регионах есть – а у нас отборочного тура нет. Такого регионального этапа не было у нас в области 17 лет. И спасибо, что не промолчали, не сдержались. Именно благодаря вам студенческая весна к нам вернулась. Огромное спасибо за неравнодушие и активность», – подчеркнул глава региона.

На первый этап регионального конкурса поступило 58 заявок в пяти направлениях: вокальном, танцевальном, инструментальном, театральном в оригинальном жанре. Из них жюри выбрало 11 лучших, чьи творческие номера были представлены в рамках гала-концерта. Среди членов жюри фестиваля – известные в регионе танцоры, вокалисты, педагоги и артисты: Вячеслав Бурцев, Сергей Аникиев, Анна Тихомирова, Бадри Цаава, Ольга Воронович, Татьяна Голдова и Лариса Белодед.

По итогам гала-концерта высшие оценки жюри получили: студентка Мурманского арктического государственного университета Александра Коляда за вокальную композицию «Скажите, лебеди»; студентка МАГУ Ольга Воронцова, исполнившая песню «Somebody to love »; студент Мурманского государственного технического университета Юрий Каширцев, который на гитаре сыграл «Мы ждём перемен»; студент МГТУ и прекрасный фокусник Илья Иванов, выступивший в оригинальном жанре. Северяне представят регион в финале фестиваля, который пройдёт в Самаре с 18 по 24 мая.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по просьбе Андрея Чибиса награды победителям вручили сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова и вице-губернатор Юрий Фомин, до недавнего времени курировавший направление, и под чьим руководством проходила организация регионального этапа фестиваля.

Запись трансляции гала-концерта доступна в сообществе комитета молодёжной политики Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/video-203978702_456239082

Подробная информация о региональной студенческой весне – в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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