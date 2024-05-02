Губернатор Андрей Чибис поздравил финалистов регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

В Мурманске состоялся гала-концерт регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который в третий раз вернулся в столицу Кольского Заполярья по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после 17-летнего перерыва. Глава региона поприветствовал участников фестиваля и обратился с напутственными словами к призёрам и победителям, которые представят Мурманскую область на федеральных этапах в Саратове и Ставрополе.

«Студенческие годы – это буря эмоций, возможность реализовывать себя и создавать крутые проекты. Все, что вы делаете сейчас, пойдет в копилку на всю жизнь. Дерзайте, будьте искренними и смелыми, потому что место, где мы с вами живем и работаем, – это место сильных людей. Именно такими вы и являетесь. Яркими и талантливыми. Также желаю успехов победителям на всероссийском этапе! Надеюсь, что Мурманская область будет видна и звучна. Покажите, какие классные ребята живут и учатся в Кольском Заполярье. Жгите и вдохновляйтесь от ребят из других регионов!», – сказал глава региона.

В этом году «Российская студенческая весна» объединила свыше 370 талантливых северян из пяти вузов и десяти профессиональных образовательных организаций. Перед ребятами стояла задача показать творческие способности в одном из девяти направлений: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, моде, медиа, видео и арт. Среди членов жюри фестиваля – известные в регионе танцоры, вокалисты, педагоги и артисты.

Гран-при среди участников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, завоевала Сабина Попова – студентка Мурманского колледжа искусств. Также гран-при получил танцевальный коллектив «DBCREW» среди участников от организаций высшего образования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из победителей и призёров регионального будут сформированы две делегации Мурманской области, которые представят региона в Саратове с 25 мая по 1 июня и в Ставрополе с 11 по 16 июня. В прошлом году юные северяне стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» и привезли домой награды в номинациях мода, оригинальный жанр, медиа и арт.

Подробная информация о региональной «Студенческой весне» – в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru