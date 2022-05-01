Губернатор Андрей Чибис поздравил коллектив АО «82 Судоремонтный завод» с юбилеем предприятия

В преддверии 75-летия со дня основания 82-го Судоремонтного завода глава региона Андрей Чибис поздравил коллектив с юбилеем предприятия.

1 мая 1947 года на базе «Судоремонтных мастерских №1079» образовался 82-й СРЗ. Предприятие осуществляет все виды работ любой степени сложности и является головным исполнителем по выполнению докового осмотра и ремонта кораблей Северного флота.

В рамках торжественного мероприятия глава региона вручил исполнительному директору Виктору Долину памятный адрес и наградил особо отличившихся сотрудников благодарственными письмами.

«Всех поздравляю с юбилеем легендарного завода. Как и в советские годы, так и сейчас он выполняет важнейшую функцию — обеспечение обороноспособности нашей страны, обслуживая корабли – нашу боевую мощь, самого сильного флота Российской Федерации — Северного. Мурманская область — флагман во всем, что касается освоения шельфового месторождения. И с учетом развития кораблестроения и нефтегазовых проектов, необходимости усиления обороноспособности, есть перспективы, что завод будет активно развиваться, и сюда пойдут инвестиции, и мы постараемся, чтобы все сложилось. Хочу поблагодарить всех ветеранов производства, молодых ребят и девчонок за душевное отношение к заводу, труду. Желаю вам здоровья, боевого настроя и по текущей работе, и по будущим задачам», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также Андрей Чибис и заместитель губернатора Ольга Кузнецова вместе с Виктором Долиным осмотрели причал и корпусно-доковое производство. Глава региона пообщался с сотрудниками о волнующих их темах, многие из них касались развития предприятия.

«Мы постараемся, чтобы у завода была загрузка, чтобы он попал в программу модернизации. Очевидно, что мы будем биться за то, чтобы здесь появился кластер, связанный с изготовлением буровой платформы, а также база обеспечения шельфовых проектов. Естественно, будем помогать в получении необходимых контрактов по продолжению работы с кораблями Северного флота», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/