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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.25 19:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил коллектив Мурманской областной стоматологической поликлиники с 55-летием со дня основания учреждения

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 55-летию со дня основания Мурманской областной стоматологической поликлиники. В нём принял участие губернатор Андрей Чибис.

Открывая встречу, глава региона отметил важную роль учреждения в системе здравоохранения Кольского Заполярья и поздравил коллектив с юбилейной датой.

«Дорогие друзья, с большим удовольствием пришёл сегодня на ваш праздник! Я вижу в зале опытных специалистов и молодых людей. Это означает, что есть чёткая преемственность поколений, молодёжь идёт работать в стоматологическую поликлинику, и опыт передаётся. Благодаря вашему труду и высокому профессионализму, а каждый месяц к вам за помощью обращаются свыше 10 тысяч человек, учреждение остаётся ведущим центром стоматологической помощи в регионе. Спасибо вам за это!», — отметил губернатор в приветственном слове, пожелав дальнейших успехов в оказании качественной медицинской помощи.

Мурманская областная стоматологическая поликлиника оказывает специализированную помощь жителям региона на базе пяти стоматологических отделений, в детских кабинетах, расположенных в семи школах Мурманска и в центре образования «Лапландия», а также в медучреждениях в районе Росляково, в Сафоново и Североморске-3. В настоящее время в коллективе работают около 100 врачей.

С 2019 года в МОСП ведется активное обновление инфраструктуры и оборудования. За счёт средств областного бюджета проведён капитальный ремонт зуботехнической лаборатории, модернизированы ортопедические и терапевтические кабинеты. Отремонтировано центральное стерилизационное отделение, отвечающее самым строгим требованиям по обработке медицинского инструментария. Кроме того, для проведения детальной диагностики перед имплантацией и ортодонтическим лечением был приобретён новый аппарат компьютерно-лучевой конусной томографии.

«Стоматология – особая специальность, поэтому требует от специалистов не только знаний и навыков, но и чуткости, терпения и внимания к каждому пациенту. Как любое амбулаторное учреждение стоматологическая поликлиника работает с высокой нагрузкой. Так, например, за прошлый год было принято более 178 тысяч пациентов. И для того, чтобы наши специалисты могли оказывать качественную медицинскую помощь, идти в ногу со временем, правительство области уделяет значительное внимание совершенствованию материально-технической базы. За последние 5 лет, в том числе в рамках плана «На Севере – жить», были приобретены современный дентальный томограф, 4 новых рентгеновских аппарата, 8 современных визиографов, 11 стоматологических установок», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В честь юбилейной даты Андрей Чибис вручил Памятный адрес губернатора Мурманской области главному врачу Мурманской областной стоматологической поликлиники Альберту Кустенкову и коллективу учреждения. Также за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора Мурманской области награждены 11 специалистов МОСП.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой, который тоже принимал участие в торжественном мероприятии.

- Вот уже 55 лет вы заботитесь о здоровье земляков, быстро и эффективно оказываете медицинскую помощь взрослым и детям, - отметил в своем выступлении Сергей Дубовой. - Вы используете передовые знания и технологии в области стоматологии и самое современное оборудование. Но главным достоянием медицинского учреждения, конечно же, являются высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, талантливые и ответственные врачи, которые пришли в стоматологию по призванию. На протяжении всей своей истории ваша поликлиника пользуется заслуженным уважением у северян. Областная стоматология - это проверенный временем знак качества Мурманской области.

Парламентарий пожелал сотрудникам медицинского учреждения успехов, благополучия, реализации всех намеченных планов, счастливых и благодарных пациентов и вручил награды Мурманской областной Думы главному врачу поликлиники Альберту Кустенкову, заместителю главного врача по экономическим вопросам Оксане Кондратьевой, главной медицинской сестре Елене Поникаровской, зубному технику Маргарите Абакумовой и администратору Юлии Дурягиной.

С 55-летием со дня основания поликлиники коллектив также поздравил  заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и вручил награды лучшим специалистам медучреждения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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