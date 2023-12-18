Губернатор Андрей Чибис поздравил коллектив Региональной Корпорации развития с десятилетием со дня образования

Сегодня, 18 декабря, специализированная организация по работе с инвесторами – Корпорация развития Мурманской области, отмечает десятилетие. В ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников организации с праздником.

«Корпорация создана и действует в рамках регионального инвестиционного стандарта. Сегодня её сотрудники сопровождают более 120 проектов с общим объёмом инвестиций 550 млрд рублей. В этом году Национальная ассоциация агентств инвестиционного развития отметила Корпорацию развития в числе самых эффективных региональных агентств развития. По оценке экспертов организация входит в наивысшую группу «А» по качеству сопровождения инвесторов», – сказал Андрей Чибис и отметил, что 22 декабря, в День Арктического инвестора и День Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия» будут представлены новые инвестлоты.

С 2019 года агентство наделено правом представлять правительство Мурманской области при взаимодействии с инвесторами. В этом же году на базе Корпорации был создан Центр ГЧП. С тех пор портфель Корпорации стабильно растёт.

Корпорация не только помогает компаниям, но и выступает соинвестором в ряде социально важных проектов. Так, этой осенью вместе с частным инвестором запущен многофункциональный автозаправочный комплекс в Ловозере. Это помогло решить многолетнюю проблему труднодоступности топлива для жителей села и автотуристов.

В дальнейших планах Корпорации продолжать поддерживать и реализовывать проекты, направленные на развитие важнейших отраслей экономики Заполярья и улучшение качества жизни северян, уделяя особое внимание помощи местным предпринимателям, которые планируют воплощать свои бизнес-идеи в Мурманской области, в том числе с использованием государственных мер поддержки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, недавно была заключена первая Арктическая концессия в регионе. С помощью этой федеральной меры поддержки в Мурманске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с керлингом и площадками для игровых видов спорта.

«Я регулярно получаю от наших партнёров – инвесторов обратную связь по чёткости и качеству отработки задач, которые стоят перед Корпорацией по увеличению инвестиций в область. Хочу поблагодарить сотрудников и руководство корпорации за работу и уверен, что с каждым годом важных для Севера проектов будет становиться всё больше», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru