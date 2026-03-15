Фильм из Мурманска вышел в китайский прокат
Мурманская область. Арктика (16+)

Губернатор Андрей Чибис поздравил Ксению Коржову с успешным дебютом на Олимпийских играх-2026 в Италии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с конькобежкой Ксенией Коржовой и поздравил северянку с успешным дебютом на Олимпийских играх-2026 в Италии. Встреча прошла в тёплой атмосфере: вместе с Ксенией присутствовала её тренер Наталья Зыкина.

Губернатор обсудил с ними недавние достижения спортсменки, её участие на Олимпийских играх и перспективы развития конькобежного спорта в регионе.

Ксения Коржова — мастер спорта России, член сборной команды страны, воспитанница оленегорской спортшколы «Олимп». На международной арене спортсменка выступает на дистанциях 3000 и 5000 метров и вошла в число сильнейших конькобежек мира, заняв 12-е место на Олимпиаде.

«Вы с честью представили Мурманскую область и всю страну на Олимпийских играх. Попасть на Олимпиаду — уже невероятно, а добиться высокого результата среди лучших спортсменов мира — это показатель огромного труда и характера. Уверен, что впереди у вас ещё много ярких побед. Особые слова благодарности — вашему тренеру и команде, которая помогает раскрывать потенциал северных спортсменов», — отметил Андрей Чибис.

Ксения поделилась впечатлениями и поблагодарила главу региона за поддержку.

«Сейчас у нас появляются новые возможности и стимулы для развития. Я очень ценю ваше внимание к спорту высших достижений и помощь, которая оказывается спортсменам, — это важно. И, конечно, я никогда не забуду, как вы позвонили мне перед Олимпиадой, чтобы пожелать удачи, спасибо, что нашли время в своём графике. Для спортсмена такая поддержка от первого лица региона значит очень много», — сказала северянка.

Наталья Зыкина — старший тренер сборной команды Мурманской области по конькобежному спорту и президент региональной Федерации этого вида спорта также поблагодарила губернатора за встречу, всестороннюю поддержку и создание спортивной инфраструктуры в Кольском Заполярье.

Глава региона подчеркнул, что правительство Мурманской области продолжит поддерживать развитие спорта и создавать условия для подготовки спортсменов высокого уровня.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563840/

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
