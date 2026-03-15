Губернатор Андрей Чибис поздравил Ксению Коржову с успешным дебютом на Олимпийских играх-2026 в Италии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с конькобежкой Ксенией Коржовой и поздравил северянку с успешным дебютом на Олимпийских играх-2026 в Италии. Встреча прошла в тёплой атмосфере: вместе с Ксенией присутствовала её тренер Наталья Зыкина.

Губернатор обсудил с ними недавние достижения спортсменки, её участие на Олимпийских играх и перспективы развития конькобежного спорта в регионе.

Ксения Коржова — мастер спорта России, член сборной команды страны, воспитанница оленегорской спортшколы «Олимп». На международной арене спортсменка выступает на дистанциях 3000 и 5000 метров и вошла в число сильнейших конькобежек мира, заняв 12-е место на Олимпиаде.

«Вы с честью представили Мурманскую область и всю страну на Олимпийских играх. Попасть на Олимпиаду — уже невероятно, а добиться высокого результата среди лучших спортсменов мира — это показатель огромного труда и характера. Уверен, что впереди у вас ещё много ярких побед. Особые слова благодарности — вашему тренеру и команде, которая помогает раскрывать потенциал северных спортсменов», — отметил Андрей Чибис.

Ксения поделилась впечатлениями и поблагодарила главу региона за поддержку.

«Сейчас у нас появляются новые возможности и стимулы для развития. Я очень ценю ваше внимание к спорту высших достижений и помощь, которая оказывается спортсменам, — это важно. И, конечно, я никогда не забуду, как вы позвонили мне перед Олимпиадой, чтобы пожелать удачи, спасибо, что нашли время в своём графике. Для спортсмена такая поддержка от первого лица региона значит очень много», — сказала северянка.

Наталья Зыкина — старший тренер сборной команды Мурманской области по конькобежному спорту и президент региональной Федерации этого вида спорта также поблагодарила губернатора за встречу, всестороннюю поддержку и создание спортивной инфраструктуры в Кольском Заполярье.

Глава региона подчеркнул, что правительство Мурманской области продолжит поддерживать развитие спорта и создавать условия для подготовки спортсменов высокого уровня.

