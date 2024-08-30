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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.24 19:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил курсантов Мурманского арктического университета, которым предстоит пройти практику на паруснике «Седов»

Сегодня на площади у Морского вокзала Мурманска состоялась торжественная церемония отправки курсантов Мурманского арктического университета на учебную плавательную практику на паруснике «Седов». Участников приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Для всех нас это значимое событие – парусник «Седов», легенда, пришвартован у мурманского причала. И, конечно, для каждого из вас – большая честь проходить практику на уникальном судне. Морские направления подготовки были востребованы во все времена, но сегодня они имеют стратегическое значение для всей страны. Россия активно развивает Северный морской путь, морские перевозки становятся ключевыми в организации экспорта российской продукции, растёт число гражданских судов и военных кораблей – нашему региону, Арктической зоне РФ, всей стране нужны профессионалы», – подчеркнул губернатор.

Вместе с капитаном УПС «Седов» Виктором Николиным Андрей Чибис поздравил курсантов с началом знакового для них периода жизни, отметив правильность сделанного выбора – получить образование в Мурманском арктическом университете, который ежегодно организует прохождение практики на паруснике «Седов».

Вместе с главой региона проводить курсантов пришли заместитель губернатора Елена Дягилева, министр образования и науки Диана Кузнецова, родители, курсанты МАУ, а также представители Движения первых, кадеты Нахимовского училища, курсанты регионального отделения «ВОИН» и центра «На Севере – жить».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, самый большой парусник в мире пришвартовался у причала порта Мурманск 23 августа, барк прибыл в регион, чтобы принять на борт 110 курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева и Морской академии Мурманского арктического университета для прохождения плавательной практики. В числе отправляющихся на практику – шесть девушек радистов, судомехаников и электромехаников. Возможность прохождения практики на уникальном судне для курсантов МАУ предоставляется ежегодно.

Напутственные слова курсантам сказала ректор МАУ Ирина Шадрина, благословил экипаж протоиерей настоятель храма святого великомученика Пантелеимона Владимир Семёнов. Он вручил экипажу на время прохождения плавательной практики икону Святителя Николая Чудотворца.

Сегодня и завтра экипаж будет готовиться к отплытию, а уже 1 сентября барк встанет на рейд, чтобы потом отправиться из Мурманска к берегам Шпицбергена, а далее возьмёт курс на Кронштадт, в который он прибудет ориентировочно 5 октября.

С 24 по 29 августа было организовано свободное посещение учебно-парусного судна для всех желающих горожан и гостей Мурманска.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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