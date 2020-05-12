Губернатор Андрей Чибис поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня начал традиционное оперативное совещание с поздравления. 12 мая – Международный день медицинских сестёр.

«Всех медсестер, медбратьев поздравляю с профессиональным праздником. Конечно, без вашего труда и ответственности невозможно было бы преодолевать все сложности в обычное время, а тем более сегодня, в период распространения коронавирусной инфекции. Желаю вам всем, чтобы здоровье не подводило. Берегите себя», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также отметил, что очень важно выполнение всего пакета дополнительных мер по предоставлению денежного содержания медработникам. Об этом накануне сказал Президент РФ Владимир Путин.

Глава региона подчеркнул, что 8 мая средства для выплаты медработникам были переведены, и поставил перед контрольным управлением задачу внимательно следить за исполнением обязательств, так как поддержка медицинских работников сейчас один из главных приоритетов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.