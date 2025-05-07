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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 10:15

Губернатор Андрей Чибис поздравил медсестёр Мурманской области с профессиональным праздником

12 мая отмечается профессиональный праздник – Международный день медицинской сестры. Накануне праздника, 6 мая, в Центре управления регионом Мурманской области состоялось торжественное мероприятие. Медицинских работников поздравил губернатор Андрей Чибис.

В Мурманской области в подведомственных учреждениях министерства здравоохранения трудятся почти 6000 сотрудников со средним медицинским образованием, из них непосредственно более 4200 – это медсёстры. Это участковые, палатные, операционные, процедурные и реанимационные медсёстры.

«Вас и ваш труд заменить невозможно. Любую вашу работу, будь то взятие крови, помощь в операционной или на «скорой» вы всегда пропускаете через себя, ведь без души работать в этом звене медицинской помощи просто невозможно. Я хочу поблагодарить вас за этот труд, за служение. Многие из вас сейчас спасают наших ребят после тяжёлых ранений на поле боя. Наши бойцы, которые находятся в госпиталях и больницах, все как один отмечают очень чуткое внимание медицинского персонала и, конечно, прежде всего, медицинских сестёр. Низкий вам за это поклон, здоровья, чтобы у вас и ваших близких всё было хорошо. С наступающим профессиональным праздником!», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил труд медицинских сестёр во время Великой Отечественной войны, подчеркнув, что благодаря героическому подвигу медсестёр из 22 млн госпитализированных удалось вернуть в строй 77% – почти 17 млн бойцов.

«И сегодня современные поколения медсестёр, воспитанные на подвиге героев, продолжают оказывать медицинскую помощь на передовой. Без вас не может обойтись ни одно медицинское учреждение, ведь как бы ни развивалась медицина и технологии, доброта, сочувствие и милосердие ничем не заменятся и будут всегда улучшать положительный эффект от лечения», – сказал Дмитрий Панычев.

В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший фельдшер Мурманской области».

Конкурс проводится уже более 20 лет. В этом году в нём приняли участие 35 медработников из 12 медицинских организаций. Конкурс включал в себя три этапа, в ходе которых участники проходили компьютерное тестирование, демонстрировали практические знания и навыки в своей компетенции. В заключительном туре конкурсанты представляли и защищали творческое задание, касающееся принципов пациентоориентированного подхода в профессиональной деятельности.

Победительницей конкурса признана фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Ольга Львова, 2 место присвоено фельдшеру кабинета неотложной медицинской помощи детской поликлиники ЗАТО г. Североморск Ирине Кусковой, 3 место заняла фельдшер приёмного отделения МОКБ им П.А. Баяндина Дарья Усовченко.

За добросовестный труд лучшим медицинским сёстрам региона вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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