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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 08:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил металлургов Мурманской области с профессиональным праздником

В преддверии Дня металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля, в Мончегорске состоялись праздничные мероприятия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поздравил работников горнометаллургической промышленности с профессиональным праздником и поблагодарил за тяжёлый труд, который представляет стратегическую важность не только для региона, но и для всей России.

«Сегодня у мончегорцев хорошее, позитивное, праздничное настроение, и это очень здорово! Для меня большая честь находиться здесь, в городе металлургов, которые из поколения в поколение трудятся на производстве и развивают отрасль. Если вспомнить, как создавался комбинат, как после эвакуации в начале Великой Отечественной войны очень быстро возобновил свою работу, можно понять, какой тяжёлый путь он прошёл. Это дорогого стоит. Очень важно, что сегодня молодые специалисты перенимают опыт предыдущих поколений и активно развивают металлургию. Мы в свою очередь делаем всё для того, чтобы жизнь в Мончегорске становилась лучше, – более интересной и комфортной. Мы бьёмся за то, чтобы продолжалась модернизация производства. Низкий поклон вам за непростой труд и ценный вклад в развитие Мурманской области, а также обороноспособности всей страны», – сказал Андрей Чибис.

С приветственной речью к жителям Мончегорска также обратились заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, и.о. генерального директора AО «Кольская ГМК» Максим Рябушкин, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК», депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, а также глава Мончегорска Андрей Рудаков.

«Производство развивалось трудом многих поколений, становилось более эффективным и современным. Вместе с нашим комбинатом рос и крепчал Мончегорск. Благодаря профессионализму и ответственности тех специалистов, которые когда-то трудились на комбинате, и тех, кто сейчас работает на Кольской ГМК, мы стали лидерами по производству цветных металлов. Вместе с металлургами этот праздник отмечают механики, водители, слесари, контролёры и другие специалисты, без которых невозможно поддерживать производство. Благодарю за высокое мастерство и ответственное отношение к своей работе», – поздравил Максим Рябушкин. 

Далее на городской сцене состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников металлургической промышленности. Мончегорцам вручили Почётную грамоту, Благодарности и знак отличия губернатора Мурманской области – награду «Почётный наставник». Ещё десять специалистов получили Почётные грамоты министерства промышленности и торговли РФ. Почётного звания «Заслуженный работник» удостоены также десять работников Кольской ГМК.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на главной сцене Мончегорска вручили награду в специальной номинации «Абсолютный лидер производственной системы».

В этом году День металлурга в Мончегорске отмечают два дня – 20 и 21 июля. В субботнюю программу также вошёл забег «Норникеля», фестиваль «Дворовые игры» и фестиваль баскетбола на кубок Росбанка, соревнования «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика». Вечером на центральной площади Мончегорска выступили известные музыкальные коллективы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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