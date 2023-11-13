Губернатор Андрей Чибис поздравил Министерство спорта Мурманской области с вековым юбилеем

В ходе оперативного совещания правительства глава региона Андрей Чибис поздравил Министерство спорта Мурманской области со столетием со дня основания.

«Ровно сто лет назад 13 ноября состоялось рассмотрение вопроса о создании Совета физкультуры Мурманской губернии. Одной из знаменательных дат с тех пор стал 1934 год, когда зародилась традиция ежегодного Праздника Севера», – отметил губернатор.

Главной задачей деятельности ведомства, созданного в 1923 году, стало широкое привлечение жителей края к занятиям физической культурой и спортом. Как подчеркнул Андрей Чибис, эта задача и сейчас успешно выполняется профильным министерством.

«Мы продолжаем активно побуждать жителей области к спортивным занятиям и развиваем профессиональный спорт, чтобы взращивать новых чемпионов. Только за последние пять лет, включая этот, на блок спорта направлено более 10 млрд рублей», – поделился глава региона.

Одним из флагманских проектов доступного спорта для молодёжи Андрей Чибис назвал «СОПКИ.СПОРТ». Он напомнил, что в минувшую пятницу в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» в Заозерске было открыто уже 16-е пространство в Мурманской области. Глава региона поблагодарил министерство спорта за быструю реализацию решения, принятого летом во время его посещения города подводников.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, пространства «СОПКИ.СПОРТ» посещают уже более 21,5 тысячи человек, а суммарное число посещений превышает 72 тысячи. В 2024 году реализация проекта по открытию современных залов, заниматься в которых северяне до 35 лет могут бесплатно, продолжится. Проектом бюджета запланировано создание ещё 23 современных залов в разных муниципалитетах региона.

«В следующем году расходы на спорт запланированы в размере 3,5 млрд рублей, что превышает в два раза или на 1,6 млрд рублей финансирование сферы в текущем году. Также мы начнем строительство двух ФОКов в Мурманске, продолжим строительство крытого бассейна в Североморске и реконструкцию Ледового дворца в Оленегорске», – сообщил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru