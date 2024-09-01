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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.24 22:10

Губернатор Андрей Чибис поздравил Мурманский морской торговый порт со 109-летием

Сегодня, 1 сентября, Мурманский морской торговый порт отмечает 109 лет со дня своего основания. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил старейшее предприятие Кольского Заполярья с праздничной датой и поблагодарил за доблестный труд, который играет важнейшую роль в экономическом развитии всего региона.

«День рождения Мурманского морского торгового порта – важный день в истории региона. Значение глубоководного незамерзающего порта для Мурманской области кратно возрастает с каждым годом. Мы активно развиваем портовую инфраструктуру и Северный морской путь. Работники порта на протяжении много лет доблестно выполняли свою работу – и в Великую Отечественную войну, и сейчас – во время санкционных ограничений. Я искренне поздравляю всех работников и ветеранов торгового порта с этим праздником, желаю трудовых побед и карьерных успехов!», – сказал Андрей Чибис.

Слова благодарности сотрудникам предприятия также выразил исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник.

«Порт — это, прежде всего, люди, благодаря которым развивается и процветает Мурманский морской торговый порт. Впереди – перемены и вызовы, с которыми мы обязательно справимся. Благодарю за ваш труд, желаю семейного благополучия и неиссякаемых сил!», – сказал Павел Олейник.

Также в рамках торжественной части состоялась церемония награждения работников порта заслуженными наградами. Отличившиеся сотрудники предприятия были удостоены Благодарственных писем губернатора Мурманской области, а также высоких наград самого предприятия.

В праздничную программу, приуроченную ко дню рождения Мурманского морского торгового порта, на площади Пять Углов вошёл концерт «LAB» с Антоном Беляевым в сопровождении оркестра и хора.

Также губернатор посетил традиционную ярмарку «На Севере – учиться» на улице Пушкинской. В преддверии нового учебного года жители и гости Мурманска могли принять участие в творческих мастер-классах, приобрести сувенирную продукцию, попробовать блюда арктической кухни, а также бесплатно отправить почтовую открытку в любую точку России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, АО «Мурманский морской торговый порт» является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации, которая обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Ежегодно порт способен переваливать порядка 20 млн тонн различных грузов. 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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