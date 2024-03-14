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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 20:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил мурманского фотографа, члена Союза журналистов России Юрия Шумилкина с открытием фотовыставки

Сегодня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялась церемония открытия выставки «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина». В торжественном мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Для меня большая честь присутствовать на открытии Вашей выставки, Юрий Геннадьевич. Черно-белые фотографии города-героя Мурманска, которые периодически можно увидеть в социальных сетях, вызывают непередаваемые эмоции. Ты смотришь на снимок и пытаешься угадать улицу, вспоминаешь, какая она сейчас. Своим трудом Вы сохранили историю города, ведь эти фотографии показывают, каким был Мурманск в другую эпоху и как он развивался. Мы видим на снимках мурманчан, которые строили город. Огромное спасибо за сохранение памяти, что крайне важно для всех поколений. Здоровья, энергии, сил и долгих лет жизни», – сказал Андрей Чибис.

Выставка, посвящённая 90-летнему юбилею Юрия Геннадьевича Шумилкина, открывает зрителям небольшую часть его творчества, связанную с родным городом и людьми, которые жили в Мурманске во времена СССР.

В экспозицию вошли фотографии улиц и причалов Мурманска 60-х и 70-х годов прошлого века, портреты знаменитых гостей города, а также жанровые сцены с участием мурманчан, которые дежурили в народной дружине и принимали участие в массовых демонстрациях. Среди фотографий, представленных на выставке, – репродукция снимка 1960-го года, на котором изображено судно под названием «Чибис».

«Юрий Геннадьевич – настоящий летописец города-героя Мурманска. Нам довелось пообщаться на мероприятии, посвященном награждению семей, которые живут вместе много лет. Юрий Геннадьевич сказал, что у него есть для меня фотография, которую он хочет мне передать. Когда я получил конверт с фотографией из рук его дочери и вытащил снимок, испытал невероятные эмоции. Огромное человеческое спасибо Юрию Геннадьевичу за этот снимок и эти эмоции», – отметил глава региона.

Председатель Мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова, дочь Юрия Шумилкина, передала фотографию губернатору Чибису на итоговой пресс-конференции главы региона в декабре 2023 года.

«Это судьба. По-другому не бывает. Иначе не было бы этой фотографии. Я шёл мимо, смотрю, стоит «Чибис». Раньше на этом месте грузили апатит, а сейчас – лес. Это было в послевоенное время – в порту ремонтировали причалы, разбитые бомбами. Откуда это судно, я не знаю. Но я поднимался на борт и делал несколько общих кадров, на которых хорошо видно название судна», – поделился Юрий Шумилкин.

Юрий Геннадьевич Шумилкин родился 16 марта 1934 года в Томске. В 1953 году проходил срочную службу в Китайской Народной Республике. После переезда в Мурманск Юрий Геннадьевич начал работать электриком, позже стал инструктором в райкоме ВЛКСМ, а затем надолго связал свою жизнь с газетой Мурманского морского торгового порта «Арктическая звезда».

Также мурманский фотограф сотрудничал с газетой «Полярная правда», Мурманской студией телевидения, публиковался в центральных изданиях, а также участвовал в арктических экспедициях в качестве фотокорреспондента. В объектив фотокамеры Юрия Геннадьевича попадали многие известные личности, которые приезжали в столицу Кольского Заполярья. Среди них Фидель Кастро, Иван Папанин и Евгений Халдей. Юрий Шумилкин неоднократно становился участником всесоюзных, региональных и персональных выставок. Кроме того, работы Юрия Геннадьевича опубликованы в авторских фотоальбомах об истории Мурманского морского торгового порта.

«Эти фотографии много лет со мной. Мне очень хотелось показать, как отец буквально выхватывал людей, которые вносили какой-то вклад в развитие нашего города или просто жили в Мурманске. Кажется, что некоторые фотографии с налетом мистики. На одном из таких фото запечатлена фамилия человека, который тогда еще не родился, а сегодня его имя вписано в историю Мурманска», – поделилась Светлана Солдатова.

Программа торжественной церемонии открытия выставки продолжилась сольным выступлением Алины Шамшуры – внучки Юрия Геннадьевича. Девушка исполнила песню про мурманские улицы, а также романс на стихотворение «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» Булата Окуджавы, любимого поэта Юрия Шумилкина.

«Я сегодня как будто побывала на семейном вечере. Это достойный пример семьи, в которой царит атмосфера любви друг к другу. Побольше бы таких семей в нашей Мурманской области», – подчеркнула Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, поздравить Юрия Геннадьевича с открытием фотовыставки пришли его родные, а также коллеги по творческому цеху и люди, неравнодушные к творчеству фотографа, чьи снимки войдут в историю столицы Кольского Заполярья.

Фотовыставка будет работать с 14 по 22 марта в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» по адресу улица Софьи Перовской, 3.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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