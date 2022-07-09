Губернатор Андрей Чибис поздравил отраслевиков в преддверии Дня металлурга

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню металлурга, которое прошло в Мончегорске в городском центре культуры.

«Вы – герои, которые своим трудовым подвигом вносят вклад в развитие страны и области. Металлурги являются главными работодателями и налогоплательщиками региона. Сегодняшние реалии открывают для вас новые возможности. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о строительстве нового современного завода в Мончегорске. Это говорит о том, что вклад, сделанный производством и вашим коллективом, создал платформу для будущего. Хочется пожелать вам здоровья, счастья и позитива», – поздравил отраслевиков в преддверии Дня металлурга глава региона.

Также Андрей Чибис вручил федеральные и региональные награды, памятный адрес и знаки отличия за звание «Почётный металлург».

«Традиционно в преддверии Дня металлурга, Дня компании мы проводим наградные мероприятия, собираем лучших из лучших в своей профессии. Пока есть такие самоотверженные и заслуженные члены нашего коллектива, профессионалы в своем деле, уверен, что у нашей компании есть большое будущее, перспективы и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря вашему труду не только сама компания процветает, но мы с вами также стараемся поддерживать наши города, участвовать во всех многозначащих мероприятиях Мурманской области, поддерживаем лучшие инициативы в плане развития территорий. И в этом одна из главных миссий нашей компании, нашего дивизиона», – подчеркнул Евгений Борзенко, генеральный директор АО «Кольская горно-металлургическая компания».

День металлурга – один из самых главных праздников Мончегорска, Заполярного и Никеля. Именно в этих городах сосредоточены производственные мощности Кольской ГМК – Кольского актива «Норникеля». Традиционно праздник отмечается в третье воскресенье июля.

Сегодня на площадках одного из ключевых предприятий региона работает 7944 человека. Кроме того, Кольская ГМК планирует реализовать строительство нового медерафинировочного производства в Мончегорске. Проект является частью стратегии по модернизации и замене устаревших и неэкологичных технологий.

Новое медное производство в Мончегорске будет работать по современной технологии с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5%, на производстве будет применяться бессточная замкнутая система водооборота.

Также компанией «Норильский Никель» совместно с правительством Мурманской области в рамках соглашения о сотрудничестве реализуются мероприятия в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, повышения качества городской среды в Мончегорске и Печенгском муниципальном округе на общую сумму порядка 2,7 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в планах – проведение мероприятий на сумму порядка 700 млн рублей по решению вопросов строительства нового корпуса Мончегорской ЦРБ, текущих ремонтов образовательных учреждений на территориях присутствия компании, организации летнего отдыха детей и развития детского хоккея и другое.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/