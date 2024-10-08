Губернатор Андрей Чибис поздравил педагогов дополнительного образования с профессиональным праздником

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника дополнительного образования. Чествование педагогов состоялось в Центре образования «Лапландия».

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил, что дополнительное образование занимает особое место в развитии детей.

«Дополнительное образование является очень важным для раскрытия талантов каждого ребёнка. Вы закладываете фундамент для будущего людей. Сегодня правительство Мурманской области всё больше внимания уделяет сфере допобразования, привлекает к партнёрству промышленные предприятия. При поддержке «НОВАТЭКа», «ФосАгро», «ЕвроХима» в разных муниципалитетах региона открываются профильные классы. В следующем году в Мурманске при поддержке «НОВАТЭКа» и «Сбера» откроется Центр цифровых искусств «Муза», – отметил Андрей Чибис.

Андрей Чибис поблагодарил педагогов дополнительного образования за работу, которую они ежедневно выполняют, пожелал им здоровья, счастья, благополучия и вручил участникам мероприятия ведомственные и региональные награды.

В Мурманской области в 2024 году функционирует 112 организаций дополнительного образования во всех муниципальных образованиях. В этом году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» создано 671 новое ученико-место по четырём направленностям (художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной). Всего с 2020 года в рамках этого проекта создано 4598 ученико-мест. В муниципальных образованиях региона функционируют 78 центров «Точка роста», три центра «IT-куб», четыре технопарка «Кванториум», 10 мини-технопарков «Квантолаб», 30 центров олимпиадной подготовки «Уникум».

На территории Мурманской области реализуется 5374 программы дополнительного образования. На протяжении последних трёх лет наблюдается увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ продвинутого уровня для одарённых детей и талантливой молодёжи. По состоянию на конец сентября услуги дополнительного образования в регионе получают 80000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Реализуют программы дополнительного образования детей 3811 педагогических работников.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области сформирована необходимая инфраструктура для системной работы по поддержке детей с повышенными образовательными потребностями: во всех муниципальных образованиях региона созданы муниципальные координационные центры по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью, которые взаимодействуют с Центром выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда». Ежегодно в регионе проводятся школьные, городские, муниципальные конференции, выставки, соревнования молодых и юных исследователей, конкурсные мероприятия и олимпиады.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/