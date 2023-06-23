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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 22:45

Губернатор Андрей Чибис поздравил Полярные Зори с 55-летием и Кольскую АЭС с 50-летием

Сегодня глава региона Андрей Чибис поздравил жителей города Полярные Зори и сотрудников Кольской атомной электростанции с 55-летием со дня основания города и с 50-летием со дня пуска первого энергоблока Кольской АЭС. Торжественный вечер «Два юбилея – одна судьба» состоялся сегодня в Городском Дворце культуры в Полярных Зорях.

«Город преображается и это – результат совместной работы команды Мурманской области, муниципалитета и, конечно, «Росатома» и Кольской АЭС, поддержку которых мы чувствуем всегда. Всё это даёт возможность каждый год городу становиться интереснее, краше и комфортнее. И сегодня Полярные Зори – самый современный и молодой город в Мурманской области. От всей души поздравляю вас с этими двумя юбилеями. Желаю как и прежде продолжать важное и нужное дело – обеспечивать энергией наш арктический регион. Низкий поклон за ваш трудовой подвиг», – сказал Андрей Чибис, пожелав горожанам здоровья и уверенности в будущем.

Губернатор подчеркнул, что градообразующее предприятие – Кольская АЭС вносит большой вклад в развитие города и области.

«Кольская атомная станция – основа энергосистемы Мурманской области. Но самые главные здесь – люди, которые тут работают. Люди героические, которые строили, развивали и сегодня работают на станции, делают всё, чтобы она была надёжной, безопасной и эффективной», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь юбилеев прошла церемония награждения. Ряду жителей города Полярные Зори и работников Кольской АЭС вручены памятная медаль «85 лет Мурманской области» и Почётная грамота губернатора.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой в своём выступлении отметил, что с самого начала своей работы, с запуска первого энергоблока, Кольская АЭС стала важнейшим узлом энергетической системы Мурманской области, была и остаётся одним из ключевых факторов промышленного роста и инфраструктурного развития на Кольском полуострове, продолжает играть важнейшую роль в экономике региона.

- История Кольской АЭС тесно переплетена с историей города. Они вместе росли, строились, развивались, - подчеркнул парламентарий. - В Полярных Зорях буквально всё так или иначе связано со станцией: любой крупный инфраструктурный, спортивный, социальный проект реализуется при поддержке градообразующего предприятия, а часто и по его инициативе. Здесь каждый житель ощущает себя сопричастным к работе АЭС, город и станция - это одна семья, где радости и переживании, заботы и победы общие для всех.

Сергей Дубовой вручил Почётные грамоты Мурманской областной Думы старшему оператору реакторного отделения реакторного цеха Юрию Оборину, ведущему инженеру отдела модернизации и продления ресурса Дмитрию Одегову, ведущему инженеру отдела радиационной безопасности Вячеславу Павлову, начальнику лаборатории отдела охраны окружающей среды Наталье Смирновой.

Подарком всем присутствующим стало выступление артистов филармонии из Санкт-Петербурга.

 

Фото (газета «Городское время»): https://gov-murman.ru

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