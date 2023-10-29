Губернатор Андрей Чибис поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

29 октября в России отметят День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздником специалистов поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«От вашей работы зависит качество жизни всех без исключения. Огромное количество людей пользуется общественным транспортом, это настоящая кровеносная система городов и всего региона в целом. От стабильности перевозок, надежности зависит ощущение изменений. Мы анализировали цифры перевозок, сейчас все троллейбусы, автобусы регулируемые на контроле, и точность отработки маршрутов – 99%. Это очень достойный показатель. Огромное спасибо вам за чёткость и слаженность работы. Безаварийных смен и благодарных пассажиров», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что регион в рамках плана «На Севере – жить» активно инвестирует в обновление парка общественного транспорта, вкладываются в это и предприятия.

«Это важно пассажирам, ради которых вы и мы работаем. Это важно водителям и кондукторам – которые в безопасной технике. И в целом это меняет облик городов. Мы ставим эту задачу в один из приоритетов и обязательно продолжим.

В ходе торжественного мероприятия глава региона также вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в сфере общественного транспорта трудится более 3 тысяч человек. Парк автобусов и троллейбусов уже обновлен на 81,5%. Также создана интерактивная система транспортсевера.рф, где северяне в режиме реального времени могут видеть движение автобусов и троллейбусов, планировать маршруты.

Фото: https://gov-murman.ru