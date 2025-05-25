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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.25 08:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником

24 мая, накануне профессионального праздника, в Апатитах прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню химика. Праздник объединил работников и ветеранов химической отрасли. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к собравшимися с приветственным словом.

«Дорогие друзья, для меня большая честь находиться здесь, в этот замечательный праздник и чествовать вас. Ваш труд невозможно переоценить, потому что благодаря вашей работе производится продукция, которая кормит треть мира. И самое главное, что кормит нашу страну и развивает нашу Мурманскую область. Низкий вам поклон, огромное спасибо за ваш труд и, конечно же, здоровья, производственных успехов и всего самого-самого доброго», – сказал глава региона.

От имени «ФосАгро» обогатителей Кировского филиала АО «Апатит» поздравил заместитель генерального директора компании Валерий Фёдоров. В своём выступлении он напомнил, что в прошлом году Президент России Владимир Владимирович Путин наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд». Таким образом комбинат стал трижды орденоносным.

Работников предприятия с главной сцены праздника поздравил и исполнительный директор Кировского филиала АО «Апатит» Константин Кучур.

«Обогатители Кировского филиала АО «Апатит» – особые люди, многие из которых переняли любовь к профессии от родителей и сегодня передают свои опыт, знания и профессионализм будущим поколениям химиков и горняков. Тем самым они создают прочную основу для развития комбината «Апатит» в будущем. А это значит, что оно у флагмана горной промышленности Кольского Заполярья – светлое и доброе», – сказал он.

На главной городской сцене состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников Кировского филиала АО «Апатит».

Кирилла Афанасьева, машиниста мельниц «АНОФ-2» со стажем работы на предприятии 29 лет объявили «Лучшим обогатителем 2025 года» и вручили ценный подарок – автомобиль-кроссовер.

Андрей Чибис вручил Благодарность Президента РФ и Благодарности губернатора Мурманской области особо отличившихся работникам за многолетний труд.

Ярким завершением праздничных мероприятий, посвящённых Дню химика, стал концерт на центральной площади Апатитов. Перед жителями и гостями города выступили музыкальные коллективы – BURITO и «Комбинация».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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