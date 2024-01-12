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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 17:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил работников прокуратуры Мурманской области с профессиональным праздником

Сегодня исполняется 302 года со дня образования органов прокуратуры Российской Федерации. В профессиональный праздник Мурманская областная прокуратура чествует ветеранов и поощряет молодых служащих. Участие в торжественном собрании принял губернатор Андрей Чибис.

Обращаясь к работникам прокуратуры глава региона поблагодарил за честное служение Отечеству.

«Спасибо ветеранам и тем, кто работает сегодня, за принципиальную позицию, профессиональное чутьё, искренность, щепетильность и вовлечённость. Напомню, что в прошлом году благодаря позиции прокураторы в государственную собственность были возвращены объекты промышленности, а благодаря взаимодействию с прокуратурой нам удалось привлечь к серьёзной финансовой ответственности недобросовестных подрядчиков, показав всем, что работу нужно выполнять качественно и в срок. Уважаемые работники прокуратуры! Вы помогаете делать форпост российской Арктики – Мурманскую область сильнее, лучше и мощнее. Инвестиции и крупные масштабные проекты, которые мы сегодня реализуем по поручению Президента России Владимира Путина, невозможно воплотить в жизнь без нашего взаимодействия. Желаю вам здоровья, благополучия, чтобы в вашем доме было хорошо и комфортно», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе мероприятия губернатор вручил ветеранам прокуратуры Мурманской области Благодарственные письма.

Прокурор Мурманской области Государственный советник юстиции 3 класса Сергей Паволин подчеркнул, что беззаветное служение закону, укрепление российской государственности, защита прав и свобод граждан являются неизменным предназначением прокуратуры России как основного правозащитного органа на протяжении более 300 лет.

«Я хочу поблагодарить всех работников прокуратуры за большую кропотливую работу по укреплению законности, за честный труд на благо общества и государства. Особые слова признательности нашим ветеранам за многолетнее служение Закону и пример, который помогает нам в выполнении служебных задач. От всей души поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в служении Отечеству», – сказал Сергей Паволин и вручил отличившимся работникам прокуратуры ведомственные награды.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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