Губернатор Андрей Чибис поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поздравил бригады скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который впервые отмечается по всей стране. По инициативе Президента РФ Владимира Путина День работника скорой медицинской помощи был утверждён в 2020 году в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Глава региона отметил, что именно на медиков и водителей «скорой» легла серьёзная задача оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

«Работа скорой помощи всегда была непростой, а пандемия наложила особый отпечаток. Радикально увеличилось количество вызовов, но все сотрудники скорой медицинской помощи очень слаженно отработали в этот период, делали все возможное, чтобы вовремя и качественно оказывать помощь тем, кто в ней нуждался и нуждается сейчас. За это низкий поклон и огромное спасибо!», – сказал губернатор.

В 2020 году диспетчерами Мурманской областной станции скорой помощи принято почти 160 тысяч вызовов, из них 11 тысяч – по коронавирусу. За самоотверженный ежедневный труд, профессионализм, проявленный в борьбе с COVID-19, и в честь Дня работника скорой медицинской помощи Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодарственными письмами губернатора поощрены 15 врачей, фельдшеров и водителей из разных муниципалитетов нашего региона.

Создание комфортных условий для выездных бригад губернатор назвал одной из первостепенных задач. Так, на вооружение учреждений здравоохранения области за последние два года поступило 99 карет скорой помощи, теперь 70% машин имеют срок эксплуатации менее 5 лет.

«Работу по обновлению парка машин скорой помощи будем, безусловно, продолжать. Отдельный вопрос – модернизация старой базы скорой помощи. В ближайшее время обсудим, каким образом ее обновить, чтобы более комфортные условия были, в том числе для технического обслуживания машин, которые выезжают на вызовы», – подытожил глава области.