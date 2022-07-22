Губернатор Андрей Чибис поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню работника торговли. Глава региона вручил благодарственные письма за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие торговли на территории Мурманской области 25-ти представителям организаций. Среди них – руководители, администраторы, продавцы, кассиры, повара.

«Работники торговли всегда на передовой. Благодарю за работу в пандемию, именно вы обеспечивали людей всем самым необходимым. Торговля — кровеносная система нашей жизни. И сейчас, несмотря на экономическое давление, санкции, перестройку всех цепочек, — вы справляетесь. Желаю, чтобы вы также быстро перестраивались и при других нюансах, ведь на вас держится значительный экономический блок. Вы выполняете важную миссию — обеспечиваете комфорт наших северян. С праздником!», — сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что торговля в регионе активно развивается. Появляются новые сервисы, которыми пользуется огромное количество северян. Сегодня в Мурманской области функционирует более 5 тысяч организаций, в которых заняты около 20 тысяч жителей области. Глава региона выразил уверенность, что качество сервиса и продукции будет только расти.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/