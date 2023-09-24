Губернатор Андрей Чибис поздравил с 65-летним юбилеем жителей Заозерска и вручил Почётный знак «Город морской доблести»

23 сентября колыбель атомного подводного флота России – город Заозерск отмечала 65-летие со дня основания. С круглой датой жителей города поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Для меня большая честь быть сегодня на вашем юбилее, поздравить вас лично. Заозерск – важнейший город нашей страны, колыбель атомного подводного флота, который выполняет задачи в обеспечении безопасности нашей страны и соблюдении миропорядка. Мы и вся страна гордимся самоотверженной службой подводников, их жён, семей, которые ждут ребят из походов и поддерживают их. Вы – настоящие, как и предыдущие поколения, которые здесь служили, которые строили этот город. И через 65 лет традиции и дух не потеряны, а наоборот, становятся ещё сильнее. Огромное вам за это спасибо! Мы будем и дальше продолжать менять Заозерск к лучшему. Вы знаете, что Президент России Владимир Путин поддержал все наши предложения по радикальному увеличению финансирования таких городов, как Заозерск и, конечно, это скажется на качестве жизни. Поздравляю вас с юбилеем! Здоровья и успехов во всех поставленных задачах и начинаниях. Низкий вам поклон за службу!», – сказал глава региона.

В праздничный вечер губернатор Андрей Чибис вручил главе ЗАТО г. Заозерск Алексею Пеньшину Почётный знак по случаю присвоения городу-подводников звания «Город морской доблести». Кроме того, несколько жителей Заозерска были удостоены Благодарности и Благодарственных писем губернатора. Также Благодарственные письма жителям города вручил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В своей речи глава ЗАТО Заозерск Алексей Пеньшин отметил, что за 65 лет городу есть чем гордиться. И заслуга в этом всех жителей города.

«Благодаря ветеранам, военнослужащим, жителям, которые здесь сегодня живут, Заозёрск стал уникальным местом. И наш город продолжает меняться в лучшую сторону. Я хочу выразить слова благодарности губернатору Андрею Владимировичу Чибису за внимательное и очень трепетное отношение к нам. Огромное спасибо! Мы вместе продолжим развивать и делать наш город более комфортным», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru