Правительство России «порадовало» граждан планами индексации тарифовНарод на выдумки горазд: стеклянный мост, гадание на сыре и «звонки счастья»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.23 15:15

Губернатор Андрей Чибис поздравил с 65-летним юбилеем жителей Заозерска и вручил Почётный знак «Город морской доблести»

23 сентября колыбель атомного подводного флота России – город Заозерск отмечала 65-летие со дня основания. С круглой датой жителей города поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Для меня большая честь быть сегодня на вашем юбилее, поздравить вас лично. Заозерск – важнейший город нашей страны, колыбель атомного подводного флота, который выполняет задачи в обеспечении безопасности нашей страны и соблюдении миропорядка. Мы и вся страна гордимся самоотверженной службой подводников, их жён, семей, которые ждут ребят из походов и поддерживают их. Вы – настоящие, как и предыдущие поколения, которые здесь служили, которые строили этот город. И через 65 лет традиции и дух не потеряны, а наоборот, становятся ещё сильнее. Огромное вам за это спасибо! Мы будем и дальше продолжать менять Заозерск к лучшему. Вы знаете, что Президент России Владимир Путин поддержал все наши предложения по радикальному увеличению финансирования таких городов, как Заозерск и, конечно, это скажется на качестве жизни. Поздравляю вас с юбилеем! Здоровья и успехов во всех поставленных задачах и начинаниях. Низкий вам поклон за службу!», – сказал глава региона.

В праздничный вечер губернатор Андрей Чибис вручил главе ЗАТО г. Заозерск Алексею Пеньшину Почётный знак по случаю присвоения городу-подводников звания «Город морской доблести». Кроме того, несколько жителей Заозерска были удостоены Благодарности и Благодарственных писем губернатора. Также Благодарственные письма жителям города вручил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В своей речи глава ЗАТО Заозерск Алексей Пеньшин отметил, что за 65 лет городу есть чем гордиться. И заслуга в этом всех жителей города.

«Благодаря ветеранам, военнослужащим, жителям, которые здесь сегодня живут, Заозёрск стал уникальным местом. И наш город продолжает меняться в лучшую сторону. Я хочу выразить слова благодарности губернатору Андрею Владимировичу Чибису за внимательное и очень трепетное отношение к нам. Огромное спасибо! Мы вместе продолжим развивать и делать наш город более комфортным», – сказал он.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:30«Прогулка по солнечному свету». Художественный фильм (12+)23:10«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 8 серия 9 (16+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Правительство России «порадовало» граждан планами индексации тарифов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос снизился на 11 копеек, доллар теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 и 25 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика