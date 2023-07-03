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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.23 14:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис начал с поздравления сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником, отметив, что значение органа правопорядка, который обеспечивает безопасность на дорогах, с каждым годом только возрастает.

«Создание особого органа правопорядка на дорогах было связано с бурным развитием автотранспорта. С тех пор его значение год от года лишь возрастает. Ошибки на дорогах обходятся дорого всем. Нередко именно сотрудники ГИБДД первыми приходят на помощь пострадавшим в авариях», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поблагодарил сотрудников и ветеранов службы за этот нелегкий труд, за спасённые жизни и верность долгу, пожелав успехов в работе во имя Закона, на благо общества и государства, а также меньше дорожно-транспортных происшествий и нарушений на дорогах.

Кроме того, он обратился к автоводителям: «Прошу быть максимально бдительными и внимательными на дорогах, понимая, что каждая ошибка – это жизнь ни в чём не повинных людей».

 

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