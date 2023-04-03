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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 11:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил с трёхлетием команду Единого волонтёрского центра Мурманской области

Сегодня губернатор Андрей Чибис в рамках оперативного совещания поздравил с трёхлетием команду Единого волонтёрского центра.

«Он появился 3 апреля 2020 года, в разгар пандемии, а когда ситуация стабилизировалась не стал останавливать свою деятельность. За три года, Единый волонтёрский центр запустил и помог реализовать порядка полусотни добровольческих проектов и инициатив», — отметил глава региона.

Губернатор перечислил несколько важнейших задач, которые решили волонтёры: оказана помощь 18000 северянам во время пандемии. Добровольцы развозили лекарства, доставляли продукты, работали на горячих линиях и многое другое; с первых дней мобилизации Единый волонтёрский центр запустил встречи для женщин, чьи близкие участвуют в СВО.

«Проведено более десятка встреч с привлечением юристов, психологов, психиатров, сотрудников социальных служб. А с появлением Центра помощи поддержки семей мобилизованных, встречи стали проходить под его патронатом. Кроме того, Единый волонтёрский центр первый начал проводить конференцию «Звезда Севера» и проект «Творческая осень» для самореализации женщин из военных городов и ЗАТО. Оба проекта высоко оценены на федеральном уровне, в том числе председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, отдельную поддержку оказывает главнокомандующий ВМФ Николаем Евменовым», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что сегодня проект «Звезда Севера» выходит на новый уровень: 15 апреля в Севастополе впервые пройдёт конференция для женщин «Черноморская Звезда», организованная при поддержке Единого волонтёрского центра для жен военных моряков Черноморского флота. В ней примут участие преподаватели и волонтёры из Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году Федеральным экологическим движением «Чистая Арктика» Единый волонтёрский центр признан самой эффективной добровольческой организаций России.

«Спасибо каждому за желание помогать тем, кто в этом нуждается. Волонтёры реализуют социально значимые и важные проекты. Благодарю за вовлеченность в развитие нашей области и трепетное отношение к природе Кольского Заполярья», — заключил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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