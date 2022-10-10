Губернатор Андрей Чибис поздравил с юбилеем председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового: 8 октября парламентарию исполнилось 70 лет.

«Сергей Михайлович – один из опытнейших депутатов в регионе. Искренний, боевой, он всегда по-настоящему отстаивает интересы северян: в областную Думу его избирают уже во второй раз. Благодарю за прекрасную работу, активное и плодотворное взаимодействие с исполнительной властью. Здоровья и долгих лет на благо Севера», – сказал Андрей Чибис и вручил Сергею Дубовому Почётную грамоту губернатора Мурманской области.