Губернатор Андрей Чибис поздравил семью Аверкиевых с присвоением медали ордена «Родительская слава»

7 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с семьёй Аверкиевых, в ходе которой поздравил с государственной наградой – медалью ордена «Родительская слава». Почётной награды семья была удостоена по Указу Президента России Владимира Путина в августе этого года. Из регионального бюджета семье было выплачено 5 млн рублей.

Напомним, в Мурманской области с 2022 года по поручению губернатора Андрея Чибиса выплаты в 5 млн рублей предусмотрены для всех семей, награждённых медалью ордена «Родительская слава». Средства можно направить на покупку автомобиля или улучшение жилищных условий. Также в регионе многодетным северянкам, награждённым почётным знаком «Материнская слава», орденом или медалью ордена «Родительская слава», полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до достижения им 18 лет.

В ходе встречи губернатор Андрей Чибис вручил паре удостоверение многодетной семьи нового образца.

Глава региона поблагодарил северян за активную жизненную позицию, формирование нравственных ориентиров и ценностей у подрастающего поколения, отметив, что в Мурманской области темам семьи и материнства уделяется особое внимание.

«Семья – это основа государства и общества. Поддержка материнства, детства, семьи, особенно многодетной, – наша важнейшая задача. В Мурманской области растёт число многодетных семей. Сегодня их уже 9,5 тысячи. И важно, что по опросам 65% семей, у которых есть дети, планируют завести ещё. Позитивные тенденции – это, в том числе, результат введения мер поддержки. На данный момент в регионе действует 25 мер социальной поддержки, получателями которых являются свыше 70 тысяч семей», – сказал губернатор Андрей Чибис.

В семье Аверкиевых воспитывается четверо детей. Старшая дочь – Виктория – является выпускницей Мурманского технологического колледжа сервиса. Она работала ведущим специалистом отдела земельных отношений Центра технической инвентаризации, а сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком. Сын – Максим – курсант 3 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им И.И. Месяцева и 1 курса Мурманского арктического университета, входит в состав региональной сборной по биатлону. Его сестра Мария успешно совмещает учебу в четвёртом классе с занятиями лыжными гонками в спортивной школе олимпийского резерва. Младшая Дарья пошла в этом году во второй класс, а также поступила в музыкальную школу.

Ася и Дмитрий Аверкиевы поделились секретами крепких отношений, рассказали о своих семейных традициях и увлечениях. К беседе также присоединились дети, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/