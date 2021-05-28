Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с днём образования Мурманской области

«Мы живём в уникальном месте. С одной стороны, Кольское Заполярье – это суровый климат, а с другой – сильные и отзывчивые люди, которые по первому зову приходят друг другу на помощь. Я благодарен вам за то, что вы каждый день по настоящему отдаёте себя своему делу. Потому что северянин – это не про географию, это про настоящую любовь к Родине. 83 года – не самый большой возраст, но, оглядываясь на нашу славную историю, мы понимаем, что должны соответствовать подвигам предшественников. И благодаря ответственной работе, искреннему желанию сделать Арктику и Мурманскую область сильнее, регион развивается. Появляются новые проекты, рабочие места, становятся чище и благоустроеннее наши города и поселки. Спасибо вам за ваш труд, за веру в Мурманскую область и в развитие Арктики. Вместе мы сделаем регион ещё сильнее! Нас уже уважают, с нами считаются, и это только начало. Я искренне желаю вам всего доброго, здоровья вам и вашим близким. С праздником, с днем рождения нашего любимого Кольского Заполярья!», – сказал глава региона.