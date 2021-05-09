Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днём Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил земляков с 9 Мая. Глава региона отметил, что День Победы – великий праздник для всей страны, и священный долг современного поколения помнить, какой ценой удалось одолеть противника.

«Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Искренне поздравляю всех с 76-летней годовщиной Великой Победы. Фашисты планировали за три дня взять город Мурманск, но Север не сдался. Три года воины Красной армии, Северного флота и Полярной дивизии держали оборону, а потом погнали врага назад. Благодаря этому наша страна осталась свободной, благодаря этому мурманский порт работал и обеспечивал весь фронт так нужной в то время помощью наших союзников. Мы помним этот подвиг и должны быть достойны тех предшественников, которые обеспечили нам свободу. С праздником! С Днём Победы!» – сказал в видеообращении губернатор, пожелав крепкого здоровья и сил ветеранам, труженикам тыла и детям войны.