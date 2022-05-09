Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днём Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с 77-й годовщиной Великой Победы.

«Дорогие северяне, глубокоуважаемые ветераны войны, труженики тыла и дети войны! От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны, с Днём Великой Победы! В прошлом веке наш народ, наша страна защитила свою землю – победила фашизм и нацизм. Это произошло благодаря самоотверженности, мужеству, стойкости всего советского народа. Мы вами гордимся и помним тех, кто не вернулся из боя, кого с нами уже нет», – обратился к жителям Кольского Заполярья губернатор Андрей Чибис, пожелав ветеранам здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

В заключение губернатор отметил, что в XXI веке наш народ и наша страна снова вынуждены бороться с нацизмом. Андрей Чибис выразил уверенность в том, что наша страна и теперь сумеет его победить, сообщает региональное Министерство информационной политики.