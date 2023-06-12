В Мурманске состоялось торжественное открытие бюста Герою Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу КононовуВ Коле прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Дню России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.23 14:00

Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днём России

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, людей, искренне любящих свою Родину — страну с великой историей, мощнейшим потенциалом и будущим, которое мы с вами создаём прямо здесь и сейчас», — обратился к северянам глава региона.

В Мурманской области, как и во всей стране, сегодня отмечают День России. Северян поздравил губернатор Андрей Чибис.

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, людей, искренне любящих свою Родину — страну с великой историей, мощнейшим потенциалом и будущим, которое мы с вами создаём прямо здесь и сейчас», — обратился к северянам глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что многие поколения жителей Мурманской области внесли гигантский вклад в развитие России.

«Покорители Арктики, строители, инженеры, работники разных отраслей делали всё для того, чтобы Кольское Заполярье, а вместе с ним и наша страна, активно развивались. Важно, что и сегодня, уже текущее поколение развивает нашу Мурманскую область, внося гигантский вклад в развитие всей страны. Новое производство, порты, инфраструктура, — всё то, что появляется, закладывая на десятилетие потенциал нашего развития.  Наши защитники, бойцы Северного флота, мобилизованные граждане отстаивают интересы нашей страны в рамках специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм, достойные поколения Победителей Великой Отечественной войны. Мы все должны чётко понимать, что то, какой будет наша страна, какой будет её будущее зависит именно сегодня от каждого из нас», — подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за вклад, который они вносят в развитие региона.

«Уважаемые друзья, я поздравляю вас с праздником! С Днём нашей великой России! Благодарю вас за труд и созидание. Уверен, что вместе мы сделаем нашу страну ещё сильнее и мощнее. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём России!» — сказал глава региона.

 

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456242329

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Уровень расчётов в АО «АтомЭнергоСбыт» за 5 месяцев составил 101%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар поднялся почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области началась подготовка региональных объектов ЖКХ к зиме-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика