Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днём России

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, людей, искренне любящих свою Родину — страну с великой историей, мощнейшим потенциалом и будущим, которое мы с вами создаём прямо здесь и сейчас», — обратился к северянам глава региона.

В Мурманской области, как и во всей стране, сегодня отмечают День России. Северян поздравил губернатор Андрей Чибис.

«День России — это праздник, который объединяет всех нас, людей, искренне любящих свою Родину — страну с великой историей, мощнейшим потенциалом и будущим, которое мы с вами создаём прямо здесь и сейчас», — обратился к северянам глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что многие поколения жителей Мурманской области внесли гигантский вклад в развитие России.

«Покорители Арктики, строители, инженеры, работники разных отраслей делали всё для того, чтобы Кольское Заполярье, а вместе с ним и наша страна, активно развивались. Важно, что и сегодня, уже текущее поколение развивает нашу Мурманскую область, внося гигантский вклад в развитие всей страны. Новое производство, порты, инфраструктура, — всё то, что появляется, закладывая на десятилетие потенциал нашего развития. Наши защитники, бойцы Северного флота, мобилизованные граждане отстаивают интересы нашей страны в рамках специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм, достойные поколения Победителей Великой Отечественной войны. Мы все должны чётко понимать, что то, какой будет наша страна, какой будет её будущее зависит именно сегодня от каждого из нас», — подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за вклад, который они вносят в развитие региона.

«Уважаемые друзья, я поздравляю вас с праздником! С Днём нашей великой России! Благодарю вас за труд и созидание. Уверен, что вместе мы сделаем нашу страну ещё сильнее и мощнее. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём России!» — сказал глава региона.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456242329