Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с наступающим 2023 годом

- Уходящий год стал серьёзным вызовом для нашей страны, народа, экономики. Мы разорвали отношения с теми, кто оказался ненадежен, предал нашу страну. И этот год показал, что вместе мы можем преодолеть любые трудности. Если мы по-настоящему верим в свою Отчизну, в своих людей, и бережем их.

«Уходящий год стал серьёзным вызовом для нашей страны, народа, экономики. Мы разорвали отношения с теми, кто оказался ненадежен, предал нашу страну. И этот год показал, что вместе мы можем преодолеть любые трудности. Если мы по-настоящему верим в свою Отчизну, в своих людей, и бережем их.

Особые слова благодарности и поздравления – нашим бойцам, которые встретят этот год на передовой. И, конечно, их любящим семьям, которые ждут их дома с победой. А победа, безусловно будет за нами. Потому что мы сильны, едины, любим свою Родину», – подчеркнул Андрей Чибис и пожелал жителям региона благополучия, добра и любви.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/andrej-chibis-pozdravil-severyan-s-novym-godom