Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с наступающим Днём защитника Отечества

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с наступающим праздником – Днём защитника Отечества.

«Приближается 23 февраля – праздник мужества, силы духа, воинской доблести и преданного служения интересам России. В этом году он особо ярко отражает всю сложность и значимость труда наших защитников. Тех, кто отстаивает интересы Родины в воде, в воздухе, на суше и, конечно же, тех, кто сегодня находится на полях специальной военной операции», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис рассказал, что в преддверии праздника региональное правительство совместно с Северным флотом доставили в зону СВО 12 тонн гуманитарного груза и подарки, а также личные посылки от близких. Он отметил, что воспользовался этой возможностью, чтобы лично встретиться с военнослужащими и уточнить, какую ещё помощь им может оказать регион.

«До места назначения летел вместе с бойцами, – теми, кто отправлялся на подкрепление группировок. Уверяю: парни заряжены на Победу, и мы продолжим им помогать в достижении этой цели. Сейчас уже работаем с новым списком от бойцов и при первой возможности отправим новую партию помощи», – сообщил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru