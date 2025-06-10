Губернатор Андрей Чибис поздравил школьников Мурманской области, ставших победителем и призёрами всероссийской олимпиады школьников

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с победителем и призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также с подготовившими их педагогами-наставниками. Талантливым ребятам и их наставникам вручены заслуженные награды и подарки.

«Это серьёзное и точно не последнее ваше достижение. Вы – пример, на который будут равняться другие. И, конечно, мы будем очень рады, если вы останетесь здесь учиться, или отучившись где-то за пределами области, вернётесь сюда жить и работать. Мурманская область – стратегически важна для всей страны. В Арктике уже сейчас формируется серьёзная для науки база, поэтому здесь нужны сильные, прогрессивные, талантливые ребята. Поздравляю вас и ваших наставников! Желаю дальнейших успехов!», – сказал Андрей Чибис.

По итогам заключительного этапа ВсОШ в копилке нашего региона один диплом победителя и семь дипломов призёров.

Впервые победителем заключительного этапа ВсОШ по французскому языку стал ученик 10 класса Мурманского международного лицея Даниил Тарасюк (педагог-наставник – учитель иностранных языков Екатерина Колбунова).

Трёхкратным призёром по физической культуре стала Есения Скорая (10 класс, гимназия №1, ЗАТО г. Североморск); двукратным призёром по литературе – Валерия Реутова (11 класс, лицей имени В.Г. Сизова, Мончегорск); призёром по китайскому языку – София Мельникова (10 класс, гимназия №9, Мурманск); призёром по технологии по направлению «Информационная безопасность» – Арсений Якубовский (11 класс, гимназия №2, Мурманск); призёром по английскому языку – Анна Вторникова (8 класс, гимназия №2, Мурманск); призёром по русскому языку – Антон Котляренко (10 класс, гимназия №1, Апатиты); призёр по основам безопасности и защиты Родины – Анжелика Чуб (10 класс, СОШ №1, ЗАТО Видяево).

Напомним, с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам финала ВсОШ, а также их наставникам учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

В Мурманской области в 2024/2025 учебном году всероссийская олимпиада школьников проходила по 22 предмету и включала четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе приняли участие более 24 тысяч школьников региона.

«Наши ребята демонстрируют высокие результаты, в том числе на федеральном уровне. Это результат того, что в регионе создаются все необходимые для этого условия – и в рамках национальных проектов, и в рамках плана «На Севере – жить!». В Мурманской области ведётся системная работа по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, классы модернизируются в рамках проекта «Арктическая школа», создаются центры «Уникум», квантолабы и многое другое», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В рамках мероприятия глава региона пообщался с ребятами и их наставниками, а также провёл обзорную экскурсию по правительству Мурманской области. Так, участники мероприятия побывали в кабинете губернатора и залах совещаний, – в том числе тех, где проходят видеоконференции по защищённой связи с Президентом России Владимиром Путиным и членами федерального правительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548321/#&gid=1&pid=4