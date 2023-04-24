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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 14:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил школьников Мурманской области, ставших призёрами Всероссийской олимпиады

Ещё трое юных северян Мурманской области стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве талантливых ребят и их наставников поздравил губернатор Андрей Чибис.

Михаил Мелещенко, ученик Мурманской кадетской школы, стал трёхкратным призёром олимпиады. В копилке побед Михаила призовые места по русскому языку, экономике и обществознанию.

«И это история не про успех, а про результат кропотливого труда. Абсолютно заслуженная награда. Поздравляю Михаила и его наставников: Ольгу Виноградову и Анастасию Дворникову», – сказал губернатор.

Также призёром Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стала София Калашникова, девятиклассница апатитской школы №5. Подготовила Софию педагог-наставник Светлана Неуступова. Десятиклассница гимназии №10 Мурманска Анна Малышкина стала призёром заключительного этапа олимпиады по технологии под руководством Ирины Захаровой.

«Напомню, что в Мурманской области призёры Всероссийской олимпиады школьников получают по 150 тысяч рублей за каждую победу, а также по 100 тысяч рублей получает каждый педагог, который подготовил ученика. Отмечу, что в регионе уже 8 призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников. Впереди у наших ребят ещё три участия в заключительном этапе олимпиады, пожелаем им удачи», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году в Мурманской области было три призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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